Νόσκοβα – Σάκκαρη 0-2: Εξαιρετική πρεμιέρα στο Roland Garros για την Ελληνίδα τενίστρια

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Roland Garros, καθώς επικράτησε της Λίντα Νόσκοβα με 7-5, 7-6(3) στην πρεμιέρα της στο γαλλικό Grand Slam.

Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετώπισε την Νο. 12 της παγκόσμιας κατάταξης και πήρε τη νίκη χωρίς να χάσει σετ. Η Σάκκαρη έδειξε σταθερότητα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και εξασφάλισε την παρουσία της στον επόμενο γύρο.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε δυνατά το πρώτο σετ. Η Ελληνίδα έκανε break στο πρώτο γκέιμ σερβίς της Νόσκοβα και κράτησε στη συνέχεια το δικό της σερβίς, αποκτώντας νωρίς προβάδισμα. Η 30χρονη τενίστρια διατήρησε το προβάδισμα, όμως η Τσέχα αντέδρασε στο όγδοο γκέιμ και έκανε break back για το 4-4. Η Σάκκαρη βρέθηκε στη συνέχεια να σερβίρει για να μείνει στο σετ, όταν η Νόσκοβα προηγήθηκε με 5-4.

Η Ελληνίδα ισοφάρισε σε 5-5 και στη συνέχεια αξιοποίησε την ευκαιρία της. Η Σάκκαρη έκανε νέο break για το 6-5 και κράτησε το σερβίς της στο επόμενο γκέιμ, κλείνοντας το πρώτο σετ με 7-5. Η Σάκκαρη μπήκε καλά και στο δεύτερο σετ, καθώς έκανε άμεσα break για το 1-0. Ωστόσο, η Νόσκοβα απάντησε άμεσα και στη συνέχεια πήρε τέσσερα διαδοχικά γκέιμ, φτάνοντας στο 4-1.

Η Ελληνίδα προσπάθησε να επιστρέψει στο σετ. Η Σάκκαρη μείωσε, αλλά στο έβδομο γκέιμ έχασε τρεις ευκαιρίες για break. Η Νόσκοβα κράτησε το προβάδισμα και έφτασε στο 5-2. Η Σάκκαρη έμεινε στο σετ έπειτα από δύσκολο γκέιμ στο σερβίς της, στο οποίο έσωσε τρία set points. Στη συνέχεια, η Ελληνίδα έκανε break στο ένατο γκέιμ για το 5-4 και ισοφάρισε σε 5-5. Οι δύο τενίστριες κράτησαν τα σερβίς τους και το δεύτερο σετ οδηγήθηκε στο tie-break. Η Σάκκαρη πήρε προβάδισμα με 4-3 και η Νόσκοβα έκανε στη συνέχεια λάθη στο σερβίς της, δίνοντας δύο εύκολους πόντους στην Ελληνίδα.

Η Σάκκαρη αξιοποίησε το προβάδισμα, έκανε το 7-3 στο tie-break και κατέκτησε το δεύτερο σετ με 7-6(3). Με αυτόν τον τρόπο, η Ελληνίδα πήρε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Roland Garros.

Επόμενη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη θα είναι η Κλερ Λιου από τις ΗΠΑ.