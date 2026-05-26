Εθνική Ελλάδας: Κλήθηκαν Κυζιρίδης και Ανδρούτσος στη θέση των Κωνσταντέλια και Καρέτσα

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προχώρησε σε δύο αλλαγές στην αποστολή των 26 ποδοσφαιριστών για τις φιλικές αναμετρήσεις με την Σουηδία (04/06) και την Ιταλία (07/06).
Συγκεκριμένα έμειναν εκτός, λόγω τραυματισμού, οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας και κλήθηκαν στις θέσεις τους οι Αλέξανδρος Κυζιρίδης και Θανάσης Ανδρούτσος. Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη κλήση για τον Ελληνα εξτρέμ της Χαρτς.
Αναλυτικά η αποστολή της εθνικής Ελλάδας:
- Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης.
- Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας.
- Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος.
- Επιθετικοί: Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη και Κωστούλας.
