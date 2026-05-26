Μέμος Μπεγνής: «Έκανα μία επένδυση και καταστράφηκα – Μέχρι σήμερα είμαι με χρέη»

Ο Μέμος Μπεγνής παραχώρησε μία συνέντευξη στο «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου. Μεταξύ άλλων, ο ταλαντούχος ηθοποιός αναφέρθηκε σε μία επιχείρηση που είχε ανοίξει, η οποία δεν πήγε καλά. Μάλιστα, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «έκανα μία επένδυση και καταστράφηκα».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Μέμος Μπεγνής εξήγησε πως: «Δεν έφτασα στο σημείο να πρέπει να κάνω κάτι άλλο, ακόμα και στην κρίση δεν έμεινα ποτέ εκτός δουλειάς. Έκανα άλλη δουλειά πριν κάνω θέατρο. Στο Ναυτικό μπήκα ως υπαξιωματικός, έχω δουλέψει ως σερβιτόρος… Νομίζω ότι έχω υπάρξει τυχερός, και εγώ και όλοι της γενιάς μου, γιατί ζήσαμε τα πολύ καλά χρόνια της τηλεόρασης. Και ως δημοσιότητα, και ως κασέ».

Σε ερώτηση για το αν επένδυσε τα χρήματά του, ο καλλιτέχνης απάντησε ότι: «Έκανα μία επένδυση και καταστράφηκα. Άνοιξα ένα ταχυφαγείο, και μέχρι σήμερα είμαι με χρέη. Ακόμα δεν έχω ξεμπλέξει, και είναι πολλά. Δεν το έχω εγώ το επιχειρείν. Δεν ήξερα να διαχειρίζομαι κάτι τέτοιο. Εντάξει, θα ξεμπερδέψω πιστεύω, κοντά είμαι».