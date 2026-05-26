Κρήτη: Άρχισε η διαδικασία αφύπνισης της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ΠΑΓΝΗ- Ηράκλειο
Θετικά φαίνεται πως είναι τα νέα για το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, που φέρεται να έπεσε θύμα κακοποίησης και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρουσιάζεται βελτιωμένη, ενώ το πρώτο κρίσιμο 48ωρο για τη ζωή του έχει πλέον παρέλθει. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη, οι γιατροί του νοσοκομείου άρχισαν σήμερα την κρίσιμη διαδικασία αφύπνισης της 3χρονης. Πρόκειται για μία κρίσιμη διαδικασία που θα δώσει στους γιατρούς σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του παιδιού, που νοσηλεύεται εδώ πέντε ημέρες στη ΜΕΘ Παίδων.

Η υπόθεση έχει συνταράξει το πανελλήνιο, ενώ διαρκώς αποκαλύπτονται και νέα συγκλονιστικά στοιχεία. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά από τη μητέρα του στο νοσοκομείο Χανίων, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμάτωμα στο κεφάλι και μώλωπες σε όλο το σώμα. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωση και η άμεση μεταφορά της στο ΠΑΓΝΗ.

Όπως έγραψε το Cretalive, η 25χρονη μητέρα του παιδιού και ο 27χρονος Πακιστανός σύντροφός της οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η μητέρα κατηγορείται για ψευδείς καταθέσεις κι επρόκειτο να δικαστεί χθες στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων. Η υπόθεση της αναβλήθηκε για σήμερα το μεσημέρι, ώστε να της διοριστεί συνήγορος υπεράσπισης.

Ο 25χρονος σύντροφός της από το Πακιστάν κατηγορείται για παράνομη είσοδο στη χώρα. Εμφανίσθηκε χθες ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων και ζήτησε αναβολή μέχρι αύριο, Τετάρτη.

