Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή σε νοσηλευτή για σωματική βλάβη ανηλίκου σε παιδοψυχιατρική κλινική

Ένοχος για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου προσώπου, από υπόχρεο, κρίθηκε ένας 47χρονος νοσηλευτής, ύστερα από καταγγελία ότι άσκησε βία σε βάρος ενός 16χρονου, κατά τη διαδικασία σωματικού ελέγχου ενόψει της εισαγωγής του σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσηλευτικού ιδρύματος, στη Θεσσαλονίκη.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου στον κατηγορούμενο και τον καταδίκασε σε φυλάκιση 10 μηνών, με τριετή αναστολή.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από μήνυση που κατέθεσε η μητέρα του ανήλικου, η οποία κατήγγειλε ότι εντόπισε σημάδια στο χέρι και στον λαιμό του παιδιού της.

Αρνήθηκε την κατηγορία ο νοσηλευτής

Κατά την απολογία του, ο νοσηλευτής αρνήθηκε την κατηγορία, τονίζοντας ότι ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή του κατηγορουμένου. Όπως είπε στην αγόρευσή της η εισαγγελέας, ο 47χρονος νοσηλευτής «ξέφυγε», ενώ επισήμανε ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίστηκε με τον δέοντα τρόπο.