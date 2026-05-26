Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο: «Δύο παιδιά, ο συνοδός και ο οδηγός πέθαναν» σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Βέλγιο, σύγκρουση, τρένο, σχολικό
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει το Μπούγκενχαουτ στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου, καθώς ένα μικρό σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με διερχόμενη αμαξοστοιχία.

Το όχημα μετέφερε επτά μαθητές από το σχολικό συγκρότημα «Richtpunt campus Buggenhout», ένα δευτεροβάθμιο σχολείο ειδικής αγωγής, καθώς και μία συνοδό και τον οδηγό.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Μεταφοράς, Ζαν-Λυκ Κρουκ, επιβεβαίωσε στο δίκτυο RTL ότι από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι: δύο έφηβοι μαθητές, ο οδηγός και η συνοδός.

Το δυστύχημα προκάλεσε άμεσα τις αντιδράσεις της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Η υπουργός Παιδείας, Ζουχάλ Ντεμίρ, δήλωσε: «Τι σπαρακτικά νέα από το Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με όλα τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσοι εμπλέκονται στενά. Τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τις προσπάθειές τους στο σημείο».

Το δυστύχημα και η παραβίαση της μπάρας

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, το λεωφορείο είχε ως προορισμό το σχολείο ειδικής αγωγής όταν σημειώθηκε η σύγκρουση.


Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Αν Μπέργκερ, περιγράφοντας τις συνθήκες του δυστυχήματος, δήλωσε: «Το σχολικό λεωφορείο έστριψε αριστερά και πέρασε μέσα από την κλειστή μπάρα».

Ο υπουργός Ζαν-Λυκ Κρουκ επιβεβαίωσε επίσης ότι η ισόπεδη διάβαση ήταν όντως κλειστή τη στιγμή της πρόσκρουσης.

«Έχουμε οπτικό υλικό που το αποδεικνύει αυτό», πρόσθεσε.

Ενημέρωση των οικογενειών και στήριξη

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία, μέσω της Αν Μπέργκερ, επιβεβαίωσε ότι οι επιβαίνοντες στο βαν ήταν μαθητές σχολείου ειδικής αγωγής.

«Αφορά κυρίως παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», σημείωσε.

Η αστυνομία επέλεξε να μην δώσει άμεσα στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την ακριβή κατάσταση της υγείας των υπόλοιπων.

«Τα μέλη των οικογενειών ενημερώνονται προσωπικά. Αυτή τη στιγμή δέχονται φροντίδα και υποστήριξη σε ένα κοντινό σχολείο», ανέφεραν οι αρχές.

Η διεύθυνση του σχολείου «Richtpunt campus Buggenhout» απέστειλε ήδη σχετικό ενημερωτικό email σε όλους τους γονείς των μαθητών για να τους πληροφορήσει για το τραγικό συμβάν.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του πνεύμονα: Πρωτοποριακή κλινική μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα

ΕΟΦ: Προσοχή στην παράνομη διαφήμιση σκευασμάτων απώλειας βάρους-Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

e-ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για τα νέα ειδοποιητήρια του Ιουνίου – Ποιους αφορά

Μητσοτάκης για πετρέλαιο: Η επιδότηση του Diesel επεκτείνεται και για τον Ιούνιο-Τι είπε για το ποσό

Η ενημέρωση του Google Chrome διορθώνει δύο κρίσιμα κενά ασφαλείας – Πώς να την εγκαταστήσετε άμεσα

Κβαντική μεταεπιφάνεια: Ενισχύει την ευαισθησία ανίχνευσης τεραχέρτς (THz) μέσω του ενδοεπίπεδου φωτοηλεκτρικού φαινομένου
περισσότερα
13:41 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Η Ελέν Λε Γκαλ στο enikos.gr: «Οι ημέρες της υποεπένδυσης στην άμυνα έχουν παρέλθει» – Τι αποκάλυψε η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ για τις «Aspides»

Η Ευρώπη «δεν είναι μόνο διπλωματικός παράγοντας» απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή, διαμην...
12:15 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Συναγερμός στο Βέλγιο έπειτα από σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο – Αναφορές για νεκρούς

Συναγερμός έχει σημάνει στο Βέλγιο, καθώς ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο και, σύμ...
10:46 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Ιράν – Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Το μέλλον μας ανήκει – Οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»

Μήνυμα στις ΗΠΑ ότι οι δυνάμεις του Κόλπου δεν θα «αποτελούν πλέον ασπίδα» για τις αμερικανικέ...
10:06 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Οικογενειακή τραγωδία στο Παρίσι: 16χρονος σκότωσε τον αδελφό του και επιτέθηκε στη μητέρα του

Μια τρομερή τραγωδία εκτυλίχθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη σε μια πολυκατοικία στην οδό...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν