Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο: «Δύο παιδιά, ο συνοδός και ο οδηγός πέθαναν» σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει το Μπούγκενχαουτ στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου, καθώς ένα μικρό σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με διερχόμενη αμαξοστοιχία.

Το όχημα μετέφερε επτά μαθητές από το σχολικό συγκρότημα «Richtpunt campus Buggenhout», ένα δευτεροβάθμιο σχολείο ειδικής αγωγής, καθώς και μία συνοδό και τον οδηγό.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Μεταφοράς, Ζαν-Λυκ Κρουκ, επιβεβαίωσε στο δίκτυο RTL ότι από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι: δύο έφηβοι μαθητές, ο οδηγός και η συνοδός.

Το δυστύχημα προκάλεσε άμεσα τις αντιδράσεις της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Η υπουργός Παιδείας, Ζουχάλ Ντεμίρ, δήλωσε: «Τι σπαρακτικά νέα από το Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με όλα τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσοι εμπλέκονται στενά. Τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τις προσπάθειές τους στο σημείο».

Το δυστύχημα και η παραβίαση της μπάρας

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, το λεωφορείο είχε ως προορισμό το σχολείο ειδικής αγωγής όταν σημειώθηκε η σύγκρουση.

Treindrama in Vlaams dorp Buggenhout: vier doden, onder wie twee tieners pic.twitter.com/x9MxSrfun5 — Alexander Bakker (@alexanderbakker) May 26, 2026



Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Αν Μπέργκερ, περιγράφοντας τις συνθήκες του δυστυχήματος, δήλωσε: «Το σχολικό λεωφορείο έστριψε αριστερά και πέρασε μέσα από την κλειστή μπάρα».

Ο υπουργός Ζαν-Λυκ Κρουκ επιβεβαίωσε επίσης ότι η ισόπεδη διάβαση ήταν όντως κλειστή τη στιγμή της πρόσκρουσης.

«Έχουμε οπτικό υλικό που το αποδεικνύει αυτό», πρόσθεσε.

🇧🇪 Four people have been confirmed dead, and two others are seriously injured after a train collided with a school minibus at a level crossing in Buggenhout, Belgium pic.twitter.com/4IbhUDlIMi — Visegrád 24 (@visegrad24) May 26, 2026

Ενημέρωση των οικογενειών και στήριξη

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία, μέσω της Αν Μπέργκερ, επιβεβαίωσε ότι οι επιβαίνοντες στο βαν ήταν μαθητές σχολείου ειδικής αγωγής.

«Αφορά κυρίως παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», σημείωσε.

Η αστυνομία επέλεξε να μην δώσει άμεσα στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την ακριβή κατάσταση της υγείας των υπόλοιπων.

«Τα μέλη των οικογενειών ενημερώνονται προσωπικά. Αυτή τη στιγμή δέχονται φροντίδα και υποστήριξη σε ένα κοντινό σχολείο», ανέφεραν οι αρχές.

Η διεύθυνση του σχολείου «Richtpunt campus Buggenhout» απέστειλε ήδη σχετικό ενημερωτικό email σε όλους τους γονείς των μαθητών για να τους πληροφορήσει για το τραγικό συμβάν.