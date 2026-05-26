Τραγωδία στο Βέλγιο: «Η καρδιά μου ράγισε» δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν – Για «φρικτά νέα» έκανε λόγο ο Φλαμανδός Πρωθυπουργός

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και ο Φλαμανδός πρωθυπουργός Ματίας Ντιπεντάλε, εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη και τα συλλυπητήριά τους για το πολύνεκρο δυστύχημα στο Μπούγκενχαουτ του Βελγίου, όπου ένα τρένο παρέσυρε σχολικό λεωφορείο ειδικής αγωγής.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, προέβη σε μια συγκινητική ανάρτηση στην πλατφόρμα X.


«Η καρδιά μου ράγισε όταν έμαθα για το τραγικό ατύχημα που αφορούσε ένα τρένο και ένα σχολικό λεωφορείο στο Μπούγκενχαουτ. Τα θερμά μου συλλυπητήρια απευθύνονται στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων. Σήμερα, η Ευρώπη πενθεί μαζί με το Βέλγιο», δήλωσε.

Με τη σειρά του, ο Φλαμανδός Πρωθυπουργός ξέφρασε και εκείνος τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

«Φρικτά νέα από το Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου στρέφονται στα θύματα, τις οικογένειές τους και σε όποιον έχει πληγεί από αυτή την τραγωδία. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κάνουν ό,τι μπορούν στο σημείο», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

