Ηράκλειο: Βίντεο από τη στιγμή που μηχανή παρασύρει γυναίκα στις Γούρνες – «Την πέταξε 20 μέτρα μακριά» λέει ο σύζυγός της

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

παράσυρση Ηράκλειο
Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται μία γυναίκα που παρασύρθηκε από μηχανή, την περασμένη Παρασκευή στις Γούρνες του Ηρακλείου.

Η στιγμή του σοβαρού τροχαίου καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.

Το περιστατικό συνέβη έξω από το μαγαζί που διατηρεί η οικογένεια της 58χρονης, μπροστά στα μάτια του γιου της, όταν η μηχανή παρέσυρε την άτυχη γυναίκα και την πέταξε 20 μέτρα μακριά, σύμφωνα με την μαρτυρία του συζύγου της. Η 58χρονη έπεσε με σφοδρότητα στο έδαφος και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με κατάγματα και χτυπήματα σε όλο το σώμα της.

«Ήταν τυχερή μέσα στην ατυχία της»

«Μπορώ να πω ότι ήταν τυχερή μέσα στην ατυχία της, την έβγαλε με τρία κατάγματα σε λεκάνη, ισχίο και ιερό οστό και χτυπήματα σε όλο της το σώμα. Είχε ελέγξει τον δρόμο, είχε φτάσει στη μέση του δρόμου και ούτε κατάλαβε και η ίδια τι έγινε», είπε αρχικά ο σύζυγός της και πρόσθεσε πως «την πέταξε 20 μέτρα μακριά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αναβάτης της μηχανής σταμάτησε, σοκαρισμένος και αυτός, αλλά, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

«Θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε, απέναντι από το μαγαζί μου είναι δημοτικό σχολείο και ακριβώς δίπλα κέντρο γλωσσών, υπάρχει κόσμος, είναι κατοικημένη περιοχή. Είναι και η νοοτροπία των οδηγών, τρέχουν πάρα πολύ… Έχουμε κάνει παράπονα και στην Τροχαία και στον Δήμο να τοποθετήσουν σαμαράκια ή κάμερες, κάτι» κατέληξε ο σύζυγος της γυναίκας.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

 

