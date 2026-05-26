Φθιώτιδα: Τέσσερις συλλήψεις για απάτη με δήθεν εφοριακό στον Δομοκό – Πάνω από 37.000 ευρώ η λεία τους

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας
Κακοποιοί έβαλαν στο στόχαστρό τους μία γυναίκα στον Δομοκό Φθιώτιδας, καταφέρνοντας να της αποσπάσουν πάνω από 37.000 ευρώ και χρυσαφικά – τιμαλφή, αλλά συνελήφθησαν άμεσα από αστυνομικούς κατά την προσπάθεια διαφυγής τους, στην Πιερία.

Η απάτη διαπράχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (25/5), όταν ένας άνδρας, προσποιούμενος τον «εφοριακό υπάλληλο», τηλεφώνησε στη γυναίκα και με την παράθεση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και χρυσαφικά – τιμαλφή από το σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σημείο κοντά στην οικία.

Πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των δραστών

Όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού, αστυνομικοί του οποίου κινητοποιήθηκαν άμεσα και διενήργησαν αναζητήσεις, ενώ ταυτόχρονα συγκέντρωσαν και αξιοποίησαν στοιχεία, σχετικά με το όχημα των δραστών, με το οποίο μετέβησαν στο προαναφερόμενο σημείο για την παραλαβή των χρημάτων και των χρυσαφικών.

Παράλληλα ενημέρωσαν το Κέντρο Άμεσης Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας και από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκε συνεργασία με Κέντρα Άμεσης Δράσης όμορων Διευθύνσεων Αστυνομίας, καθώς τα στοιχεία συνέκλιναν ότι η πορεία διαφυγής των δραστών ήταν προς Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο των επιστάμενων αναζητήσεων, το όχημα διαφυγής των δραστών εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ να κινείται επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. στην Πιερία και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης που είχαν ενημερωθεί και συμμετείχαν στις έρευνες, ακινητοποίησαν το όχημα και προσήγαγαν τους τέσσερις επιβαίνοντες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού, όπου σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθησαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το συνολικό χρηματικό ποσό των 37.071,60 ευρώ καθώς και διάφορα χρυσαφικά – τιμαλφή, τα οποία αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στη γυναίκα.

Επίσης, κατασχέθηκαν έξι κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους, άλλα δύο κοσμήματα, των οποίων η προέλευση και ο τρόπος κτήσης διερευνάται, καθώς και το προαναφερόμενο όχημα, ως μέσο διευκόλυνσης για την τέλεση της απάτης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί με μεθοδικότητα το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού και εξετάζεται η τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες εγκληματικές υποθέσεις.

