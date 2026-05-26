ΗΠΑ: Σκύλος μέσα σε όχημα πάτησε κατά λάθος σκανδάλη καραμπίνας και τραυμάτισε γυναίκα μέτρα μακριά

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ένα πρωτοφανές ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο σε βενζινάδικο της Νεμπράσκα των ΗΠΑ, όταν ένας σκύλος, που βρισκόταν μέσα σε ημιφορτηγό, «πυροβόλησε» κατά λάθος με μια καραμπίνα.

Η εκπυρσοκρότηση του όπλου είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα η οποία βρισκόταν μέσα σε ένα άλλο όχημα, αρκετά μέτρα μακριά, σύμφωνα με αναφορές των τοπικών Aρχών.

Το χρονικό της εκπυρσοκρότησης

Όπως μετέδωσε το δίκτυο KNOP, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν το όχημα σταμάτησε στο «Short Stop», ένα βενζινάδικο και κατάστημα ψιλικών.

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Σκοτσμπλάφ, ο σκύλος παρέμεινε μόνος του μέσα στο όχημα όταν ο ιδιοκτήτης του βγήκε για να μπει στο κατάστημα.

Ένας ακόμη επιβάτης που επέβαινε στο ημιφορτηγό βγήκε επίσης έξω, αλλά παρέμεινε κοντά στην πόρτα του συνοδηγού.

Κατά τη διάρκεια αυτών των λεπτών, ο σκύλος ξεκίνησε να κινείται στον χώρο των πίσω καθισμάτων και ήρθε σε επαφή με μια καραμπίνα που ήταν αποθηκευμένη εκεί.

Όπως επεσήμαναν οι αρχές, το πυροβόλο όπλο έφερε ζωντανό φυσίγγιο στη θαλάμη και εκπυρσοκρότησε όταν ο σκύλος πάτησε τη σκανδάλη.

Ο τραυματισμός της οδηγού

Τα σκάγια από την καραμπίνα διαπέρασαν την μπροστινή πόρτα του συνοδηγού, βγήκαν εκτός του πάρκινγκ του βενζινάδικου και πέτυχαν μια γυναίκα, η οποία ήταν σταματημένη σε ένα κοντινό φανάρι, αρκετά μέτρα μακριά, αναφέρει το Fox News.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ένα σκάγι από το όπλο έπληξε το πάνω μέρος του δεξιού της χεριού, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου της.

Τα τραύματά της δεν θεωρήθηκαν απειλητικά για τη ζωή της, και ένα μέλος της οικογένειάς της τη μετέφερε σε τοπικό νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας άλλος τραυματισμός.

Η πορεία των ερευνών

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, η αστυνομία σημείωσε ότι το συμβάν καταγγέλθηκε αρχικά ως περιστατικό με αεροβόλο όπλο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ενημερώθηκαν στη συνέχεια ότι επρόκειτο για καραμπίνα.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ζημιές στην πόρτα του συνοδηγού, οι οποίες ήταν απολύτως συμβατές με τις αλλοιώσεις που προκαλεί η εκπυρσοκρότηση κυνηγετικού όπλου.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Σκοτσμπλάφ συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

