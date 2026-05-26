Συγκλονίζει η μητέρα του Παρασκευά Άντζα: «Η αρρώστια καθάρισε το παιδί μου μέσα σε 7 μήνες»

Ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από μάχη με τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα (ALS). Ο θάνατος του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή προκάλεσε θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο ίδιος είχε συνδέσει την πορεία του με την Ξάνθη, τον Ολυμπιακό και την Εθνική Ελλάδας.

Η μητέρα του μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο STAR και περιέγραψε τον πόνο της για την απώλεια του παιδιού της. Η ίδια αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο της ασθένειάς του και μίλησε με συγκίνηση για τον χαρακτήρα του.

«Το παιδί μου ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Πώς του έτυχε αυτό το πράγμα; Τι ήταν αυτό που το βρήκε; Το καθάρισε σε επτά μήνες», είπε με λυγμούς και πρόσθεσε: «Από τότε που αρρώστησε το παιδί μου, εγώ δεν έχω σταματήσει να κλαίω, γιατί μου λένε να μην κλαίω, να κάνω κουράγιο. Πόσο κουράγιο θα κάνω; Αυτό ήταν το παιδί μου κι έφυγε».

Η μητέρα του πρώην ποδοσφαιριστή έχει ακόμη δύο παιδιά. Η ίδια στρέφει πλέον την προσοχή και την αγάπη της στα τρία εγγόνια της, τα οποία έχασαν τον πατέρα τους.

«Ήταν ένα παιδί διαμάντι, πάρα πολύ καλό παιδί. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Τα παιδιά του τα αγαπούσε, έδινε και την ψυχή του, αν και ήταν χωρισμένος. Από στενοχώρια το έπαθε αυτό το πράγμα», είπε η μητέρα του Παρασκευά Άντζα.

Ο Παρασκευάς Άντζας είχε προσβληθεί από ALS, τη νόσο του κινητικού νευρώνα. Πρόκειται για μια σοβαρή εκφυλιστική νόσο, κατά την οποία οι κινητικοί νευρώνες χάνονται σταδιακά και οι ασθενείς χάνουν προοδευτικά τον έλεγχο του σώματός τους.

Ο πρώην διεθνής αμυντικός ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τον Πανδραμαϊκό και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ξάνθη, όπου ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του. Τρία χρόνια αργότερα πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έζησε σημαντικές στιγμές και κατέκτησε τίτλους.

Ο Παρασκευάς Άντζας είχε επίσης σημαντική παρουσία στην Εθνική Ελλάδας, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 26 συμμετοχές. Μετά το τέλος της καριέρας του, επέστρεψε στη γενέτειρά του, τη Δράμα, και αφιέρωσε τη ζωή του στα τρία παιδιά του.