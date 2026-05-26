Συγκλονίζει η μητέρα του Παρασκευά Άντζα: «Η αρρώστια καθάρισε το παιδί μου μέσα σε 7 μήνες»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Παρασκευάς Άντζας
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από μάχη με τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα (ALS). Ο θάνατος του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή προκάλεσε θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο ίδιος είχε συνδέσει την πορεία του με την Ξάνθη, τον Ολυμπιακό και την Εθνική Ελλάδας.

Η μητέρα του μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο STAR και περιέγραψε τον πόνο της για την απώλεια του παιδιού της. Η ίδια αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο της ασθένειάς του και μίλησε με συγκίνηση για τον χαρακτήρα του.

«Το παιδί μου ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Πώς του έτυχε αυτό το πράγμα; Τι ήταν αυτό που το βρήκε; Το καθάρισε σε επτά μήνες», είπε με λυγμούς και πρόσθεσε: «Από τότε που αρρώστησε το παιδί μου, εγώ δεν έχω σταματήσει να κλαίω, γιατί μου λένε να μην κλαίω, να κάνω κουράγιο. Πόσο κουράγιο θα κάνω; Αυτό ήταν το παιδί μου κι έφυγε».

Η μητέρα του πρώην ποδοσφαιριστή έχει ακόμη δύο παιδιά. Η ίδια στρέφει πλέον την προσοχή και την αγάπη της στα τρία εγγόνια της, τα οποία έχασαν τον πατέρα τους.

«Ήταν ένα παιδί διαμάντι, πάρα πολύ καλό παιδί. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Τα παιδιά του τα αγαπούσε, έδινε και την ψυχή του, αν και ήταν χωρισμένος. Από στενοχώρια το έπαθε αυτό το πράγμα», είπε η μητέρα του Παρασκευά Άντζα.

Δείτε το βίντεο:

Ο Παρασκευάς Άντζας είχε προσβληθεί από ALS, τη νόσο του κινητικού νευρώνα. Πρόκειται για μια σοβαρή εκφυλιστική νόσο, κατά την οποία οι κινητικοί νευρώνες χάνονται σταδιακά και οι ασθενείς χάνουν προοδευτικά τον έλεγχο του σώματός τους.

Ο πρώην διεθνής αμυντικός ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τον Πανδραμαϊκό και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ξάνθη, όπου ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του. Τρία χρόνια αργότερα πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έζησε σημαντικές στιγμές και κατέκτησε τίτλους.

Ο Παρασκευάς Άντζας είχε επίσης σημαντική παρουσία στην Εθνική Ελλάδας, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 26 συμμετοχές. Μετά το τέλος της καριέρας του, επέστρεψε στη γενέτειρά του, τη Δράμα, και αφιέρωσε τη ζωή του στα τρία παιδιά του.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Παρέμβαση για την επίλυση της καθυστέρησης των πληρωμών στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για την παχυσαρκία

Σφοδρές αντιδράσεις για τις αλλαγές που προωθούνται στο σύστημα αιμοδοσίας

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Αυτά είναι τα 10 μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε για να μην πληρώσετε πρόστιμα

Πετρέλαιο κίνησης: Τι διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παράταση της επιδότησης

Η AI μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό εξωγήινης ζωής που ίσως διαφεύγει από τις τρέχουσες διαστημικές αποστολές

Η ενημέρωση του Google Chrome διορθώνει δύο κρίσιμα κενά ασφαλείας – Πώς να την εγκαταστήσετε άμεσα
περισσότερα
16:55 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Alimos Classic Car Sunday: Όσα θα δούμε στις 31 Μαΐου – Τα εντυπωσιακά supercars που θα κλέψουν την παράσταση

«Δικινητήριο» θα μπορούσε κανείς να ονομάσει το φετινό, έβδομο Alimos Classic Car Sunday, με σ...
16:34 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Πάτρα: Συνελήφθη ο δράστης που ξυλοκόπησε ζευγάρι ηλικιωμένων – Απαιτούσε να αποκαλύψουν πού έχουν χρήματα

Συνελήφθη ένας 40χρονος ως ο δράστης που επιχείρησε να διαπράξει ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου ...
16:28 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Νίκος Δρόσος: Πέθανε ο δημοσιογράφος σε ηλικία 75 ετών

Πέθανε ο δημοσιογράφος, Νίκος Β. Δρόσος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, πέθανε την περασμένη...
16:12 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Πανικός από χιλιάδες μέδουσες στην παραλία της Χαλκίδας – Ανησυχία προκαλεί ο αυξανόμενος αριθμός τους

Προβληματισμό έχει προκαλέσει η νέα εμφάνιση χιλιάδων μικρών καφέ μεδουσών σε παραλία της Εύβο...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν