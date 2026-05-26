Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ζωτικής σημασίας περιοχή για τις ΗΠΑ η Αλεξανδρούπολη

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη περιοχή ζωτικής και στρατηγικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την επίσκεψή της στην πρωτεύουσα του Έβρου.

Η κ. Γκιλφόιλ έφτασε στην Αλεξανδρούπολη λίγο πριν από τις 12:00 και επισκέφθηκε τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής της, η πρέσβης των ΗΠΑ αναφέρθηκε στον ρόλο της περιοχής για τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για τη συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

«Αυτό ήταν πάντα ένα ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Περίμενα το ταξίδι αυτό με μεγάλη προσμονή όχι μόνο επειδή είναι επιτακτικής σημασίας όσον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας, αλλά και για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας. Ανυπομονούμε να επεκτείνουμε αυτή την προσπάθεια. Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σχετικά με αυτά τα ζητήματα, εδώ, και ήθελα απλώς να έρθω και να εκφράσω τον σεβασμό, το ενδιαφέρον και την εκτίμησή μου για όλα όσα έχει κάνει η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και να επαναβεβαιώσω ότι οι ΗΠΑ θα είναι πάντοτε σταθερός σύμμαχος της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Το αποτύπωμα της άσκησης Sword26 και η θωράκιση της Θράκης

Η επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβειρας πραγματοποιήθηκε σε περίοδο κατά την οποία η Αλεξανδρούπολη έχει κεντρικό ρόλο στη συμμαχική άσκηση του ΝΑΤΟ «Sword26». Η περιοχή λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και ως πύλη εισόδου δυνάμεων, με το λιμάνι και το δίκτυο μεταφορών να συνδέονται με την εφοδιαστική αλυσίδα και τη στρατιωτική κινητικότητα.

Η κ. Γκιλφόιλ συνέδεσε τη σημασία της περιοχής με τη συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και των logistics. Η πρέσβης των ΗΠΑ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της προσπάθειας, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων και των συμμαχικών υποχρεώσεων στο ΝΑΤΟ.

Η παρουσία της στην ακριτική πρωτεύουσα ολοκληρώθηκε με αναφορά στη στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ. Η κ. Γκιλφόιλ υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σταθερός σύμμαχος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ η επίσκεψή της ανέδειξε τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης στη συνεργασία των δύο χωρών και στην ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.