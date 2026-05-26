ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κατεψυγμένο ψάρι λόγω αυξημένου υδραργύρου

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΕΦΕΤ
Ο ΕΦΕΤ προχώρησε στην άμεση ανάκληση μη ασφαλών προϊόντων. Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, κατά τη διενέργεια ελέγχων, προέβη σε δειγματοληψία κατεψυγμένου προϊόντος με τα στοιχεία: ΞΙΦΙΑΣ ΦΕΤΑ SHRINK 1019, Κ.Α. Ατλαντικός Ωκεανός FAO 34 Ειρηνικός Ωκεανός FAO 87, με ημερομηνία κατάψυξης 05-02-2025, ημερομηνία ανάλωσης 05-02-2027 και αριθμό παρτίδας LOT 11126.

Το προϊόν συσκευάστηκε από την εταιρεία Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΕ (κωδικός έγκρισης GR 02-ΚΝ-07), για λογαριασμό της εταιρείας FOUR FISH, Πέτρου Ράλλη 8, Αθήνα, από την οποία διακινήθηκε στην εταιρεία ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΕ, ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, Ιωάννινα, προκειμένου να διατεθεί στην κατανάλωση και στην οποία και διενεργήθηκε η δειγματοληψία.

Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της ΑΑΔΕ, το ληφθέν δείγμα χαρακτηρίστηκε μη κανονικό, μη ασφαλές διότι βρέθηκε να περιέχει ποσότητα υδραργύρου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Εξάλλου, ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας κατά τη διενέργεια ελέγχων, προέβη σε δειγματοληψία στο προϊόν «ΓΛΑΥΚΟΣ ΦΕΤΑ Α/Δ SHRINK» (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ), με τα ακόλουθα στοιχεία επισήμανσης: ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΙΑΣ (FAO 87) ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ Ν.Α. ΩΚΕΑΝΟΣ, ΗΜ. ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 13-09-2025, ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 13-09-2027, και αριθμό παρτίδας LOT: 07626.

Το εν λόγω προϊόν συσκευάζεται για την Four FISH IKE και φέρει κωδικό έγκρισης παρασκευάστριας εταιρείας GR 02-KN-07 EU (Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΕ). Το δείγμα ελήφθη από την επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ.ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ (επιχείρηση διάθεσης). Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε μη κανονικό, μη ασφαλές διότι βρέθηκε να περιέχει ποσότητα υδραργύρου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση των παραπάνω προϊόντων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.

