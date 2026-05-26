Θεσσαλονίκη: Περισσότερα από 14 χτυπήματα στο πρόσωπο με κατσαβίδι και μαχαίρι κατάφερε ο 30χρονος στον πατέρα του

Περισσότερα από 14 χτυπήματα δέχτηκε από τον γιο του ο 67χρονος στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, Τα χτυπήματα στο πρόσωπο έγιναν με κατσαβίδι και μαχαίρι. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του thestival.gr οι ιατροδικαστές στην σορό του 67χρονου που βρέθηκε δολοφονημένος την Κυριακή 24 Μαϊου μέσα στο σπίτι του μέτρησαν απανωτά τραύματα.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο 30χρονος πρώτα χτύπησε τον πατέρα του με ένα βαρύ αντικείμενο, το οποίο πιθανολογείται ότι είναι ένα σκαμπό και στη συνέχεια άρχισε να τον χτυπά στο πρόσωπο με κατσαβίδι και μαχαίρι.

Ο 30χρονος που έχει ομολογήσει την πράξη του χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα από όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη, ενώ παραδέχτηκε την πράξη του λέγοντας ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών κι ότι δεν θυμάται τι έγινε.

«Ήταν στο υπόγειο και έβλεπε τηλεόραση. Του επιτέθηκα με ένα κατσαβίδι και έναν σουγιά. Δεν θυμάμαι γιατί είχα πάρει ναρκωτικά χάπια», φέρεται να δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος αρχικά είχε ομολογήσει το έγκλημα στην αδερφή του, η οποία ήταν εκείνη που βρήκε τον νεκρό πατέρα τους μέσα σε μια λίμνη αίματος στο υπόγειο του σπιτιού που έμενε με τον 30χρονο.