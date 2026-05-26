Θεσσαλονίκη: Περισσότερα από 14 χτυπήματα στο πρόσωπο με κατσαβίδι και μαχαίρι κατάφερε ο 30χρονος στον πατέρα του

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Περισσότερα από 14 χτυπήματα δέχτηκε από τον γιο του ο 67χρονος στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, Τα χτυπήματα στο πρόσωπο έγιναν με κατσαβίδι και μαχαίρι. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του thestival.gr οι ιατροδικαστές στην σορό του 67χρονου που βρέθηκε δολοφονημένος την Κυριακή 24 Μαϊου μέσα στο σπίτι του μέτρησαν απανωτά τραύματα.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο 30χρονος πρώτα χτύπησε τον πατέρα του με ένα βαρύ αντικείμενο, το οποίο πιθανολογείται ότι είναι ένα σκαμπό και στη συνέχεια άρχισε να τον χτυπά στο πρόσωπο με κατσαβίδι και μαχαίρι.

Ο 30χρονος που έχει ομολογήσει την πράξη του χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα από όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη, ενώ παραδέχτηκε την πράξη του λέγοντας ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών κι ότι δεν θυμάται τι έγινε.

«Ήταν στο υπόγειο και έβλεπε τηλεόραση. Του επιτέθηκα με ένα κατσαβίδι και έναν σουγιά. Δεν θυμάμαι γιατί είχα πάρει ναρκωτικά χάπια», φέρεται να δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος αρχικά είχε ομολογήσει το έγκλημα στην αδερφή του, η οποία ήταν εκείνη που βρήκε τον νεκρό πατέρα τους μέσα σε μια λίμνη αίματος στο υπόγειο του σπιτιού που έμενε με τον 30χρονο.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ύπνος μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο για πάνω από 100 ασθένειες – Τι αποκαλύπτει μελέτη του Stanford

ΙΣΑ: Παρέμβαση για την επίλυση της καθυστέρησης των πληρωμών στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για την παχυσαρκία

Πώς θα λειτουργεί το νέο Μητρώο Ακινήτων σε ισχύ από τον Ιούνιο – Τι ισχύει με τον «νέο ΕΝΦΙΑ»

Πάρκινγκ: Μια θέση στάθμευσης…κοστίζει όσο κάνει ένα διαμέρισμα-Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Επιστήμονες ανακάλυψαν τα γηραιότερα ξύλινα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ποτέ από ανθρώπους

TV: Πώς να μετατρέψετε την τηλεόρασή σας σε οθόνη αφής – Πρακτικός οδηγός
περισσότερα
19:57 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Τραγωδία στην Πρέβεζα: 35χρονη μητέρα έπεσε από τον 3ο όροφο και σκοτώθηκε

Η κοινωνία της Πρέβεζας αλλά και των γύρω περιοχών θρηνεί τον θάνατο μίας 32χρονης μητέρας δύο...
19:22 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Κιλκίς: Πώς μια τηλεφωνική απάτη στοίχισε σε ηλικιωμένη 16.100 ευρώ – Οδηγίες από την Αστυνομία

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς,...
18:59 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Χολαργός: «Πιθανόν ο δράστης να έχει αυτοτραυματιστεί» – Ηχητικά ντοκουμέντα με τις επικοινωνίες των αστυνομικών λίγο μετά τους πυροβολισμούς

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι δραματικές επικοινωνίες των αστυνομικών που έσπευσαν το βρά...
18:48 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Δίκη για τα Τέμπη: Πόσοι θα μπουν στην αίθουσα στην αυριανή συνεδρίαση – Η συμπληρωματική διάταξη της προέδρου του δικαστηρίου

Ο αριθμός των προσώπων που μπορούν να βρίσκονται στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο ΓΑΙΟ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν