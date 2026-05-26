Κιλκίς: Πώς μια τηλεφωνική απάτη στοίχισε σε ηλικιωμένη 16.100 ευρώ – Οδηγίες από την Αστυνομία

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Θύμα απάτης
Πολύ συχνά τα φαινόμενα εξαπάτησης ηλικιωμένων
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, που έγινε στις 22 Μαΐου 2026 σε χωριό του Κιλκίς.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός τους τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να παραδώσει σε συνεργάτη του, τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι, προκειμένου να καταγραφούν και στη συνέχεια θα της τα επέστρεφαν.

Με αυτόν τον τρόπο της απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 10.100 ευρώ και κοσμήματα αξίας 6.000 ευρώ, τα οποία παρέδωσε συγγενικό της πρόσωπο σε έναν από τους δύο ημεδαπούς άνδρες, ο οποίος στη συνέχεια διέφυγε με όχημα που είχε εκμισθώσει ο δεύτερος άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

  • Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.
  • Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.
  • Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας.
  • Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».
  • Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Πηγή: Γνώμη Κιλκίς

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ύπνος μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο για πάνω από 100 ασθένειες – Τι αποκαλύπτει μελέτη του Stanford

ΙΣΑ: Παρέμβαση για την επίλυση της καθυστέρησης των πληρωμών στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για την παχυσαρκία

Πώς θα λειτουργεί το νέο Μητρώο Ακινήτων σε ισχύ από τον Ιούνιο – Τι ισχύει με τον «νέο ΕΝΦΙΑ»

Πάρκινγκ: Μια θέση στάθμευσης…κοστίζει όσο κάνει ένα διαμέρισμα-Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Επιστήμονες ανακάλυψαν τα γηραιότερα ξύλινα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ποτέ από ανθρώπους

TV: Πώς να μετατρέψετε την τηλεόρασή σας σε οθόνη αφής – Πρακτικός οδηγός
περισσότερα
19:57 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Τραγωδία στην Πρέβεζα: 35χρονη μητέρα έπεσε από τον 3ο όροφο και σκοτώθηκε

Η κοινωνία της Πρέβεζας αλλά και των γύρω περιοχών θρηνεί τον θάνατο μίας 32χρονης μητέρας δύο...
18:59 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Χολαργός: «Πιθανόν ο δράστης να έχει αυτοτραυματιστεί» – Ηχητικά ντοκουμέντα με τις επικοινωνίες των αστυνομικών λίγο μετά τους πυροβολισμούς

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι δραματικές επικοινωνίες των αστυνομικών που έσπευσαν το βρά...
18:48 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Δίκη για τα Τέμπη: Πόσοι θα μπουν στην αίθουσα στην αυριανή συνεδρίαση – Η συμπληρωματική διάταξη της προέδρου του δικαστηρίου

Ο αριθμός των προσώπων που μπορούν να βρίσκονται στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο ΓΑΙΟ...
18:44 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Περισσότερα από 14 χτυπήματα στο πρόσωπο με κατσαβίδι και μαχαίρι κατάφερε ο 30χρονος στον πατέρα του

Περισσότερα από 14 χτυπήματα δέχτηκε από τον γιο του ο 67χρονος στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, Τα χτ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν