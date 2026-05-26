Κιλκίς: Πώς μια τηλεφωνική απάτη στοίχισε σε ηλικιωμένη 16.100 ευρώ – Οδηγίες από την Αστυνομία

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, που έγινε στις 22 Μαΐου 2026 σε χωριό του Κιλκίς.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός τους τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να παραδώσει σε συνεργάτη του, τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι, προκειμένου να καταγραφούν και στη συνέχεια θα της τα επέστρεφαν.

Με αυτόν τον τρόπο της απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 10.100 ευρώ και κοσμήματα αξίας 6.000 ευρώ, τα οποία παρέδωσε συγγενικό της πρόσωπο σε έναν από τους δύο ημεδαπούς άνδρες, ο οποίος στη συνέχεια διέφυγε με όχημα που είχε εκμισθώσει ο δεύτερος άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας.

Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».

Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Πηγή: Γνώμη Κιλκίς