Νέα τηλεφωνική απάτη στη Θεσσαλονίκη: Εξαπάτησε 56χρονο με πρόσχημα ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Enikos Newsroom

Κοινωνία

τηλεφωνικές απάτες
Μια νέα υπόθεση απάτης ήρθε στο φως από την Ελληνική Αστυνομία, με θύμα έναν 56χρονο άνδρα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις αρχές, ως δράστης ταυτοποιήθηκε ένας 21χρονος νεαρός, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 21χρονος το απόγευμα της 22ας Μαΐου επικοινώνησε τηλεφωνικά με 56χρονο άνδρα και, με το πρόσχημα της υπογραφής ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το σπίτι και τα κοσμήματα που κατείχε, κατάφερε να τον πείσει να τοποθετήσει σε σακούλα έξι χρυσές λίρες και πλήθος χρυσαφικών και να τα αφήσει έξω από το σπίτι του. Στη συνέχεια, ο δράστης φέρεται να παρέλαβε τη σακούλα, να επιβιβάστηκε σε όχημα και να διέφυγε.

Σε βάρος του 21χρονου Έλληνα, σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθεση απάτης από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος.

 

