Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποια ταμεία πιστώνουν αύριο τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Κατερίνα Φεσσά

Oικονομία

συντάξεις
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Αύριο, Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026 το απόγευμα θα γίνει η πίστωση των συντάξεων για τον μήνα Ιούνιο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, αύριο θα πιστωθούν:

  • οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,
  • οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχους μισθωτούς & μη μισθωτούς από 1.1.2017 και έπειτα)
  • και όλες οι επικουρικές συντάξεις  του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Ωστόσο, η καταβολή των χρημάτων αυτών  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 26 Μαΐου 2026.

Η δεύτερη φάση

Τα  χρήματα της δεύτερης φάσης των συντάξεων θα πιστωθούν την Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026. Αναλυτικά την ημέρα αυτή θα γίνει η πίστωση:

  • των κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ]
  • και των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

Αλλά την Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν τα χρήματα των αυτά.

 

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πράσινα ούρα: Τι μπορεί να τα προκαλεί – Πότε είναι λόγος ανησυχίας, σύμφωνα με το Cleveland

Η Kim Kardashian αποκαλύπτει ότι παίρνει 35 συμπληρώματα την ημέρα: «Αυτά είναι τα μυστικά ομορφιάς μου»

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποια ταμεία πιστώνουν αύριο τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Σπίτι μου ΙΙ: Διευκρινίσεις Μητσοτάκη για τις διαδικαστικές καθυστερήσεις-Τι είπε για τους ενεργούς αγρότες

Σχεδιάζοντας υπεραγώγιμα διαμάντια: Ο δρόμος για τα κβαντικά τσιπ πολλαπλών λειτουργιών

Εξαρθρώθηκε η εγκληματική υπηρεσία «First VPN» που χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον 25 ομάδες ransomware – Παγκόσμια επιχείρηση ...
περισσότερα
08:32 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

ΥΠΕΘΟΟ: Τι αλλάζει στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία και ποιοι θα λάβουν αναδρομικά επιστροφή

“Σβήνονται” τα πρόστιμα που έχουν υποβληθεί για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην Εφορία, ...
08:18 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Το συνολικό ποσό των θα πληρώσουν από αύριο, Δευτέρα, 25 έως 29 Μαΐου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 4...
07:36 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Nέο έκτακτο επίδομα παιδιού από 150 ευρώ: Ποιοι αναμένεται να μείνουν εκτός πληρωμής τον Ιούνιο και γιατί

Δεν αναμένεται να συμπεριληφθούν -σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα- στην πληρωμή Ιουνίου του ΟΠ...
15:24 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Airbnb: Ποια εισοδήματα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ

Από “κόσκινο” φαίνεται πως περνά η ΑΑΔΕ τα εισοδήματα που προέρχονται από βραχυχρό...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν