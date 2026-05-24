Φρικτό τροχαίο στη Ζαχάρω Ηλείας με θύμα 29χρονο – Το αυτοκίνητό του «καρφώθηκε» σε νταλίκα

Φρικτό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα βρήκε λίγο πριν από τις 6:30 το πρωί της Κυριακής 24/5 στη Ζαχάρω Ηλείας, ένας 29χρονος οδηγός από την Καλαμάτα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο άτυχος οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες, με αποτέλεσμα να «καρφωθεί» στην πίσω πλευρά σταθμευμένης νταλίκας, να εγκλωβιστεί και να υποστεί θανάσιμο τραυματισμό.

Για τον απεγκλωβισμό του 29χρονου κινητοποιήθηκαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Κλιμάκιο Κρεστένων και την Υπηρεσία του Πύργου, οι οποίοι ύστερα από μια επίπονη επιχείρηση κατάφεραν να ανασύρουν τον οδηγό. Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο δυστύχημα έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Πύργου.

