Τα ρίχτερ των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ – Τι δηλώνει ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού στο enikos.gr

Μετά τους Metallica και οι Iron Maiden είχαν τον δικό τους σεισμογράφο τους από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το βράδυ του Σαββάτου 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Σκοπός ήταν η σεισμολογική καταγραφή κατά τη διάρκεια της ιστορικής συναυλίας, καθώς και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα όσα είχε καταγράψει ο σεισμογράφος στη μεγάλη συναυλία των Metallica, επίσης στο ΟΑΚΑ.

Η σύγκριση με τους Metallica

Τα αποτελέσματα δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη, ωστόσο η πρώτη καταγραφή σημάτων δείχνει τη «ζυγαριά» να γέρνει προς την πλευρά των Metallica! Υπομονή, όμως, καθώς σε λίγες ημέρες η τελική μελέτη θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Tι λέει ο Βασίλης Καραστάθης

«Και αυτήν τη συναυλία την παρακολουθήσαμε με τον ίδιο στόχο, να καταγράψουμε το αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων», λέει στο enikos.gr ο Δρ. Βασίλης Καραστάθης Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο οποίος εξηγεί παράλληλα πως «η διαδικασία που ακολουθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι παρόμοια με αυτήν της καταγραφής και παρακολούθησης τυπικών σεισμών για τους οποίους έχουμε βαθμολογημένες διεργασίες….»

Τη συναυλία των Metallica είχαν παρακολουθήσει περισσότεροι από 90.000 θεατές οι οποίοι κατάφεραν να ξεσηκώσουν για ώρες το Ολυμπιακό Στάδιο υπό τους ήχους του αγαπημένου και εμβληματικού συγκροτήματος heavy metal. Ενώ σε ό,τι αφορά στη συναυλία των Iron Maiden, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι ο συνολικός αριθμός των θεατών ήταν λιγότερος, σίγουρα πάντως πάνω από 50.000.