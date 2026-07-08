Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Οι ηρωίδες επιστρέφουν εκεί όπου ξεκίνησαν όλα

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Η μεγάλη παραγωγή του Alpha, που βασίστηκε στο best seller της Λένας Μαντά, « To Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι », ρίχνει αυλαία απόψε στις 22:00 με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει!

Δύο μήνες μετά, οι πέντε αδερφές επιστρέφουν στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον τόπο όπου ξεκίνησαν όλα, κουβαλώντας όσα έχασαν και όσα άντεξαν. Η Μελισσάνθη παλεύει με τη σιωπή της απώλειας, μέχρι που μια καθοριστική στιγμή στο ποτάμι τη φέρνει αντιμέτωπη με την ανάγκη να συνεχίσει.

Η Ιουλία, μέσα από τις αναμνήσεις της αγάπης που έζησε, βρίσκει τη δύναμη να σταθεί ξανά παρούσα για όσους την χρειάζονται. Η Ασπασία ανοίγει μια δύσκολη κουβέντα με τη μητέρα της και βάζει λόγια σε επιλογές που την καθόρισαν.

Η Μαγδαληνή επιστρέφει στο χωριό με την κόρη και τη θεία της, αναζητώντας γαλήνη και μια νέα αρχή μέσα στο πένθος. Το ίδιο και η Ιουλία, μαζί με την Ευανθία, τη Μαριέττα και τις δύο κόρες της.

Γύρω τους, οι γυναίκες της οικογένειας υφαίνουν ξανά δεσμούς, στηρίζοντας η μία την άλλη. Το ποτάμι κυλά, όπως πάντα, παίρνοντας μαζί του τον πόνο και αφήνοντας χώρο για ζωή.

Δείτε εδώ τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου

Η Ιουλία και η Ευανθία, ενωμένες πια, αναπολούν τον Φωκά:

Η Ασπασία κατηγορεί την μητέρα της για τις τύψεις που τις δημιούργησε ως προς το τραγούδι:

Η Κάθαρση για την Μελισσάνθη έρχεται στο Ποτάμι:

Η Θεοδώρα κάνει μία ειλικρινή συζήτηση με τις κόρες της:

Δείτε εδώ το trailer: