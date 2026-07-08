Παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για διακρίσεις σε βάρος των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών – Κουντουρά: «Είχα αναδείξει το θέμα από το 2025»

Την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η εθνική νομοθεσία εξακολουθεί να παραβιάζει την Οδηγία 1999/70/ΕΚ για την εργασία ορισμένου χρόνου, που απαγορεύει τις διακρίσεις εις βάρος των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο εξακολουθεί να προβλέπει λιγότερο ευνοϊκούς όρους απασχόλησης για τους εκπαιδευτικούς ορισμένου χρόνου στα δημόσια σχολεία, σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, μεταξύ άλλων ως προς την άδεια μητρότητας και την αναρρωτική άδεια.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις ανησυχίες της Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενας Κουντουρά, που με παρεμβάσεις της ήδη από το Μάρτιο του 2025 είχε αναδείξει μέσα από γραπτές ερωτήσεις προς την Κομισιόν τις διακρίσεις, σε παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που υφίστανται οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα στα ζητήματα προστασίας της μητρότητας και στα εργασιακά τους δικαιώματα.

Με την πρώτη της ερώτησή τον Μάρτιο του 2025, η Έλενα Κουντουρά κατήγγειλε στην Κομισιόν ότι οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα λαμβάνουν σημαντικά μικρότερη άδεια ανατροφής τέκνου από τις μόνιμες εκπαιδευτικούς, ενώ αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς ακόμη και σε περιπτώσεις επαπειλούμενης κύησης. Είχε ζητήσει από την Κομισιόν να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της Ελλάδας με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Στην απάντησή της στην Έλενα Κουντουρά τον Ιούνιο του2025 η αρμόδια Επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ ανέφερε ότι πράγματι η ελληνική νομοθεσία περιέχει λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες απασχόλησης για τους εκπαιδευτικούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που εργάζονται σε δημόσια σχολεία, σε σύγκριση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση σε άδεια μητρότητας. Ήδη από τον Ιούλιο του 2024 η Κομισιόν είχε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, και καθώς οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τις ελληνικές αρχές δεν θεωρήθηκαν ικανοποιητικές, στις 7 Μαΐου 2025 η Κομισιόν εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα με προθεσμία δύο μηνών για τη λήψη μέτρων.

Η Έλενα Κουντουρά επανήλθε τον Μάρτιο του 2026 με νέα κοινοβουλευτική ερώτηση. Ζήτησε ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας επί παραβάσει και επισήμανε ότι η ανεπαρκής προστασία της μητρότητας δεν αποτελεί μόνο παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, αλλά επιβαρύνει και το οξύ δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Το Μάιο του 2026 η Κομισιόν απάντησε στην Έλενα Κουντουρά, ότι βρισκόταν σε διαδικασία αξιολόγησης της απάντησης των ελληνικών αρχών.

Κουντουρά: «Είχα αναδείξει το θέμα από το 2025»

Μετά τη σημερινή εξέλιξη, η Έλενα Κουντουρά δήλωσε: «Η παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση. Εδώ και ενάμισι χρόνο ανέδειξα το ζήτημα και ζήτησα από την Κομισιόν την προστασία των γυναικών στην Ελλάδα που επί σειρά ετών αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενες δεύτερης κατηγορίας μόνο και μόνο επειδή εργάζονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Πλέον, είναι σαφές ότι έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο, μετά την άρνηση των ελληνικών αρχών να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και οι διακρίσεις εις βάρος των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών δεν μπορούν πλέον να αγνοούνται στη χώρα μας.

Η ίση μεταχείριση, η προστασία της μητρότητας και ο σεβασμός του ευρωπαϊκού δικαίου είναι υποχρέωση κάθε κράτους μέλους.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει πλέον να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές, ώστε να αρθούν οι διακρίσεις, να διασφαλιστούν πλήρως τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών και να πάψει η Ελλάδα να εκτίθεται διεθνώς για παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου».

Oι ερωτήσεις της Έλενας Κουντουρά και οι απαντήσεις της Κομισιόν: