Τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα και γιος σκοτώθηκαν σε έκρηξη εργοστασίου πυροτεχνημάτων – Δείτε το βίντεο

Μια μητέρα και ο γιος της έχασαν τη ζωή τους από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ιταλία, στην περιοχή Τοράνο ντι Μποργκορόζε της επαρχίας Ριέτι. Η τραγωδία αυτή έρχεται μετά από προηγούμενες θανατηφόρες εκρήξεις στο ίδιο εργοστάσιο, συμπεριλαμβανομένης μιας το 2023 που στοίχισε τη ζωή σε τρία άτομα, παρά την καταδίκη των ιδιοκτητών και την εξασφάλιση νέας άδειας λειτουργίας.

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Διεθνή Νέα

Ιταλία, έκρηξη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη ζωή τους έχασαν μια μητέρα και ο γιος της από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ιταλία. Πρόκειται για τον Σιμόνε Κόλε, 30 ετών, και την 60χρονη μητέρα του, Τερέζα Τότσι.
  • Το ίδιο εργοστάσιο, της εταιρείας Pirotecnica Mattei, είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους τον Ιούλιο του 2023. Έκρηξη είχε σημειωθεί επίσης το 1983, με απολογισμό έξι νεκρούς.
  • Η συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGIL τόνισε πως είναι «απαραίτητο να χυθεί άπλετο φως στα αίτια της έκρηξης» και να επαληθευτεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

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Τη ζωή τους έχασαν μια μητέρα και ο γιος της από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ιταλία, όπως γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Οι νεκροί εντοπίστηκαν στα ερείπια του εργοστασίου στην περιοχή Τοράνο ντι Μποργκορόζε της επαρχίας Ριέτι, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ρώμης. Πρόκειται για τον Σιμόνε Κόλε, έναν 30χρονο υπάλληλο του εργοστασίου, και την 60χρονη μητέρα του, Τερέζα Τότσι, όπως διευκρίνισε ο εισαγγελέας της περιοχής στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Άλλοι δύο εργάτες τραυματίστηκαν, δήλωσαν πυροσβέστες στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), χωρίς να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή τους.

Τον Ιούλιο του 2023, έκρηξη στο ίδιο εργοστάσιο, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Pirotecnica Mattei, είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους: στον Φράνκο Κόλε (θείο του Σιμόνε που σκοτώθηκε σήμερα) και στα δύο παιδιά του, Άννα και Κλαούντιο.

Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ο Φαμπρίτσιο και ο Γκαετάνο Ματέι, καταδικάστηκαν πέρυσι σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για διατήρηση εκρηκτικών υλών σε μη αδειοδοτημένο χώρο, αδήλωτη εργασία και ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Ωστόσο, η εταιρεία είχε ξαναρχίσει την κατασκευή πυροτεχνημάτων, αφού εξασφάλισε νέα άδεια για την παραγωγή και την πώλησή τους.

Η συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGIL τόνισε πως είναι «απαραίτητο να χυθεί άπλετο φως στα αίτια της έκρηξης, να καθοριστούν γρήγορα οι ευθύνες και να επαληθευτεί η συμμόρφωση με όλους τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια» των εργαζομένων.

Έκρηξη σε εργοστάσιο της οικογένειας Ματέι είχε σημειωθεί επίσης το 1983, με απολογισμό έξι νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων τριών μελών της οικογένειας.

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