Το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον τελικό της EuroLeague: Η ιστορία του αθλήματος δεν γράφεται από μια βραδιά

Με μια έντονα φορτισμένη τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε την Κυριακή (24/05), ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παίρνοντας θέση για το κλίμα που επικρατεί γύρω από τον αποψινό τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens.  Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ ξεκαθάρισε ότι, παρά τη σημασία του μεγάλου αγώνα, ένα και μόνο παιχνίδι δεν είναι αρκετό για να ξαναγράψει την ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

«Αλλά η ιστορία του αθλήματος δεν γράφεται από μια βραδιά ούτε από το πόσο δυνατά θα παίξει μια εικόνα στα media. ​Γιατί τα νούμερα υπάρχουν. Οι τίτλοι υπάρχουν. Η συνέπεια υπάρχει. Το DNA υπάρχει. Και αυτά δεν αλλοιώνονται από καμία επικοινωνιακή υπερβολή της στιγμής. ​Τα πραγματικά μεγέθη φαίνονται σε βάθος χρόνου. Στο ποιος αντέχει την πίεση για δεκαετίες. Στο ποιος χτίζει ιστορία συνεχώς. Στο ποιος δημιουργεί standards που οι υπόλοιποι προσπαθούν χρόνια να φθάσουν.  ​ Μια μεγάλη βραδιά μπορεί να δημιουργήσει εντύπωση. Δεν μπορεί όμως να διαγράψει πραγματικότητες δεκαετιών» αναφέρει μεταξύ άλλων, τονίζοντας ότι ο Παναθηναϊκός θα γίνει ακόμη πιο δυνατός.

«Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου σήμερα θα δούμε εικόνες που δεν συνάδουν με την Παναθηναϊκή αισθητική μας και επικοινωνιακά θα επιχειρηθεί να παρουσιαστούν σαν κάτι ιστορικό και ανεπανάληπτο. ​Καταλαβαίνω απόλυτα τη δυναμική της στιγμής. Όταν μια ελληνική ομάδα βρίσκεται σε τελικό Final Four μέσα στην Ελλάδα και δημιουργούνται τέτοιες εικόνες, είναι λογικό να αποκτούν τεράστια επικοινωνιακή αξία και να φορτίζονται συναισθηματικά.

​Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξαναγράφεται η ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.  ​Δεν αλλάζουν οι ιεραρχίες επειδή δημιουργήθηκε μια δυνατή εικόνα. Δεν δημιουργείται DNA από μια στιγμή.  Δεν εξισώνονται δεκαετίες ιστορίας, τίτλων, πίεσης, απαιτήσεων και πραγματικής κυριαρχίας, επειδή δημιουργήθηκε μια βραδιά με δυνατό συμβολισμό.

​Ο Παναθηναϊκός φέτος δεν κατάφερε να φτάσει εκεί. Αποκλείστηκε νωρίτερα και αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεχόμαστε. Όπως πάντα δεχόμαστε κάθε ήττα, δίκαιη ή άδικη, και προχωράμε…Δεν αναπτυσσόμαστε ως bad losers. 

​Άλλο αυτό όμως…  Και άλλο να επιχειρείται να παρουσιαστεί μια συγκυρία ως ιστορική ανατροπή μεγεθών.  ​Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ήταν απέναντι σε κανέναν τελικό για να “χάσει το σπίτι του”.  Το Final Four έγινε στην Ελλάδα.

Με ελληνική ομάδα και τρεις ξένες. Με 15.000 κόσμο σχεδόν εντός έδρας. Μέσα σε ένα γήπεδο που δημιουργήθηκε από μια τεράστια επένδυση που κάποιοι τόλμησαν να κάνουν όταν άλλοι δεν ήθελαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.  ​Αρα ναι…

Καταλαβαίνω την επικοινωνιακή δύναμη της εικόνας. Καταλαβαίνω γιατί θα προβληθεί τόσο πολυ.  ​Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν ως “το πιο μαγικό της ιστορίας”. Είναι σαν να αποδέχονται ότι επειδή απλά θα το πάρουν στην έδρα μας ,και χωρίς καν να είμαστε εκεί το μεγαλώνει…. Εγώ αυτό το διαβάζω ως ολοκληρωτική αναγνώριση της διαχρονικής ανωτερότητας του αντιπάλου.

Πρεπει να ξαναγίνουμε ακόμα πιο δυνατοί.  Ακόμα πιο ποιοτικοί. Ακόμα πιο έτοιμοι να κερδίζουμε ακόμα και με νέα δεδομένα. ​Αυτό είναι δική μου δουλειά. ​Όποιος θέλει ακολουθεί.  Όποιος θέλει περιμένει, και ακολουθεί όταν το νιώσει.

​Αρκεί ό,τι κάνεις να είναι από αγάπη για τον Παναθηναϊκό».

 

Πράσινα ούρα: Τι μπορεί να τα προκαλεί – Πότε είναι λόγος ανησυχίας, σύμφωνα με το Cleveland

Η Kim Kardashian αποκαλύπτει ότι παίρνει 35 συμπληρώματα την ημέρα: «Αυτά είναι τα μυστικά ομορφιάς μου»

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποια ταμεία πιστώνουν αύριο τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Σπίτι μου ΙΙ: Διευκρινίσεις Μητσοτάκη για τις διαδικαστικές καθυστερήσεις-Τι είπε για τους ενεργούς αγρότες

Σχεδιάζοντας υπεραγώγιμα διαμάντια: Ο δρόμος για τα κβαντικά τσιπ πολλαπλών λειτουργιών

Εξαρθρώθηκε η εγκληματική υπηρεσία «First VPN» που χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον 25 ομάδες ransomware – Παγκόσμια επιχείρηση ...
