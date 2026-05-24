Ιράν: εκτελέστηκε άντρας με την κατηγορία ότι έδινε πληροφορίες σε ΗΠΑ και Ισραήλ-η πρώτη εκτέλεση που σχετίζεται με τον πόλεμο

Ο Μοτζταμπά Κιάν, ένας νεαρός άνδρας στο Ιράν, εκτελέστηκε -νωρίς το πρωί της Κυριακής 24 Μαΐου– από το καθεστώς της χώρας με την κατηγορία ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου, έδινε πληροφορίες σε ΗΠΑ και Ισραήλ.

Την είδηση μετέδωσε ο ιστότοπος της ιρανικής δικαιοσύνης Mizan: «Ο Μοτζταμπά Κιάν…που παρείχε στον εχθρό πληροφορίες που αφορούσαν μονάδες της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, απαγχονίστηκε νωρίς το πρωί».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής από Τεχεράνη, ο Κιάν παρείχε πληροφορίες που αφορούσαν στις ιρανικές αμυντικές δυνατότητες κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Είναι η πρώτη εκτέλεση που σχετίζεται με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Οι εκτελέσεις που έχουν αυξηθεί δραματικά στο Ιράν σχετίζονταν με άλλα αδικήματα και ουδέποτε μέχρι στιγμής αφορούσαν σε κατηγορίες για κατασκοπεία ή παραβίαση των νόμων για την εθνική ασφάλεια.

Το 2025 εκτελέστηκαν στο Ιράν 1.639 (!) άνθρωποι. Είναι η δεύτερη χώρα, σύμφωνα με διεθνούς οργανισμούς και οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετά την Κίνα με τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων στον κόσμο.