Λευκός Οίκος: Το προφίλ του 21χρονου δράστη που άνοιξε πυρ, έλεγε πως είναι ο Ιησούς Χριστός – Τραμπ: Είχε «εμμονή» με την προεδρία

Πανικός επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου έξω από τον Λευκό Οίκο, όταν ένας 21χρονος σε κατάσταση αμόκ, ο οποίος ισχυριζόταν ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, έβγαλε περίστροφο και άνοιξε πυρ κατά φυλακίου ελέγχου.

Ο 21χρονος Νασίρ Μπεστ (Nasire Best) πυροβόλησε εναντίον ενός σημείου ελέγχου περίπου στις 6:10 μ.μ., αφού προηγουμένως είχε θεαθεί να κινείται ύποπτα, πάνω-κάτω στη 17η Οδό Northwest, δήλωσαν πηγές στην εφημερίδα The Post. Πρόλαβε να ρίξει μόνο λίγους πυροβολισμούς πριν πέσει νεκρός από ομοβροντία σφαιρών πρακτόρων της Secret Service. Τουλάχιστον ένας περαστικός τραυματίστηκε σοβαρά κατά την ανταλλαγή των πυρών, ανέφεραν οι πηγές.

Αν και το κίνητρο της επίθεσης δεν έχει επιβεβαιωθεί, πηγές ανέφεραν ότι ο Μπεστ είναι ένα άτομο με ψυχολογικά προβλήματα, το οποίο ήταν γνωστό στη Secret Service επειδή περιφερόταν επανειλημμένα γύρω από διάφορα σημεία εισόδου, παραβιάζοντας παλαιότερη δικαστική εντολή να παραμένει μακριά από τον Λευκό Οίκο.

«Το FBI βρίσκεται στο σημείο και υποστηρίζει τη Secret Service στην ανταπόκριση για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά στον χώρο του Λευκού Οίκου – θα ενημερώσουμε το κοινό μόλις είμαστε σε θέση», έγραψε στο X ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ (Kash Patel).

Μερικά λεπτά μετά τις 18:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας), άνδρας που βρισκόταν κοντά στην περίμετρο ασφαλείας του ιστορικού κτιρίου της προεδρίας «έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ», ανέφερε ο εκπρόσωπoς της Secret Service Άντι Γκουλιέλμι. «Αστυνομικοί της Secret Service ανταπέδωσαν τα πυρά και έπληξαν τον ύποπτο, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, διερχόμενος χτυπήθηκε επίσης από σφαίρες», συνέχισε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για την κατάσταση αυτού του τελευταίου. Κανένας πράκτορας δεν τραυματίστηκε, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος.

Ο ήχος των πυροβολισμών από το περιστατικό τρομοκράτησε δημοσιογράφους που έκαναν το συνηθισμένο τους ρεπορτάζ στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένης μιας ρεπόρτερ του ABC η οποία εθεάθη να πέφτει στο έδαφος για να καλυφθεί κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης.

«Ήμουν στη μέση της μαγνητοσκόπησης με το iPhone μου για ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Βόρειο Γκαζόν (North Lawn) του Λευκού Οίκου, όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς», δήλωσε η Σελίνα Γουάνγκ, ανταποκρίτρια του ABC στον Λευκό Οίκο. «Ακούστηκε σαν δεκάδες πυροβολισμοί. Μας είπαν να τρέξουμε στην αίθουσα ενημέρωσης των δημοσιογράφων, όπου βρισκόμαστε περιορισμένοι αυτή τη στιγμή».

Η Secret Service έθεσε γρήγορα τον Λευκό Οίκο σε κατάσταση αποκλεισμού και είπε στους ρεπόρτερ να τρέξουν προς την αίθουσα ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Μετά από περίπου μισή ώρα, ο αποκλεισμός άρθηκε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόταν στον Λευκό Οίκο τη στιγμή του περιστατικού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν πάνω σε διαπραγματεύσεις σχετικά με το Ιράν. Ωστόσο, δεν επηρεάστηκε από το συμβάν.

Η ανάρτηση Τραμπ

Σε ανάρτησή του λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ ευχαρίστησε τη Μυστική Υπηρεσία και τις αστυνομικές αρχές για τα αντανακλαστικά τους, κάνοντας λόγο για «γρήγορη και επαγγελματική αντιμετώπιση ενός ένοπλου με βίαιο ιστορικό και πιθανή εμμονή με ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της χώρας».

«Ευχαριστώ τους σπουδαίους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και των (άλλων) δυνάμεων επιβολής της τάξης για την ταχεία και επαγγελματική δράση που ανέλαβαν απόψε εναντίον οπλοφόρου κοντά στον Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε ιστορικό βίας και πιθανόν εμμονή με το πιο αγαπητό κτίριο της χώρας μας. Ο ένοπλος είναι νεκρός μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας κοντά στις πύλες του Λευκού Οίκου. Αυτό το γεγονός έρχεται ένα μήνα μετά την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και δείχνει πόσο σημαντικό είναι για όλους τους μελλοντικούς Προέδρους να αποκτήσουν, αυτό που θα είναι, ο πιο ασφαλής χώρος του είδους που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην Ουάσινγκτον. Η Εθνική Ασφάλεια της χώρας μας το απαιτεί!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Το παρελθόν του δράστη

Ο Μπεστ, ο οποίος εξουδετερώθηκε από μέλη της Ένστολης Διεύθυνσης της Secret Service, είχε προηγουμένως εγκλειστεί ακούσια στις 26 Ιουνίου για παρακώλυση της κυκλοφορίας οχημάτων στη 15η Οδό και την Οδό E NW, προτού συλληφθεί ξανά στις 10 Ιουλίου για παράνομη είσοδο.

Σε εκείνο το περιστατικό, ο Μπεστ παρέκαμψε ένα ελεγχόμενο σημείο διέλευσης πεζών του Λευκού Οίκου, περνώντας μέσα από μια λωρίδα περιστρεφόμενης πόρτας εξόδου – και έκανε αλλόφρονες δηλώσεις όταν η αστυνομία της Ουάσιγκτον (D.C. police) και πράκτορες της Secret Service τον συνέλαβαν.

«[Ο Μπεστ] ισχυρίστηκε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός και ότι ήθελε να συλληφθεί», ανέφεραν τα δικαστικά έγγραφα για το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν η επίθεση υποκινήθηκε από πολιτικά κίνητρα. Παρόλα αυτά, ηγέτες τόσο των Ρεπουμπλικάνων όσο και των Δημοκρατικών έσπευσαν να καταδικάσουν απερίφραστα την πολιτική βία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ανάλογα περιστατικά με τελευταίο τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν περίπου ένα μήνα αφότου ένας μοναχικός ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια δείπνου του Συνδέσμου Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο οποίο παρευρισκόταν ο Τραμπ.