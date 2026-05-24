Στιγμές τρόμου σε ζωντανή μετάδοση: Δημοσιογράφοι μετέδιδαν live τους πυροβολισμούς έξω από τον Λευκό Οίκο – Βίντεο

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

δημοσιογράφοι πυροβολισμοί λευκός οίκος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση καταγράφηκε η στιγμή των πυροβολισμών στον Λευκό Οίκο, που κατέληξαν στον θάνατο του 21χρονου που άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο. Τρεις ρεπόρτερ που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον «αέρα» ήρθαν αντιμέτωποι με το περιστατικό, με τις κάμερες να αποτυπώνουν live τον ήχο της ανταλλαγής των πυρών.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Secret Service —της υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του προέδρου και άλλων αξιωματούχων των ΗΠΑ— οι πράκτορες ανταπέδωσαν αμέσως τα πυρά, εξουδετερώνοντας τον δράστη. Η υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών τραυματίστηκε ελαφρά και ένας περαστικός.

Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στον βόρειο τομέα με χλόη ανέφεραν μέσω X ότι τους δόθηκε διαταγή να τρέξουν να καλυφθούν στην αίθουσα Τύπου της προεδρίας.

Η ανταποκρίτρια του ABC News Σελίνα Ουάνγκ ετοιμαζόταν να μαγνητοσκοπήσει βίντεο που προόριζε για χρήση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όταν άρχισαν να ακούγονται οι πυροβολισμοί. Κατέγραψε τις εκπυρσοκροτήσεις με το κινητό της, πεσμένη στο έδαφος, όπως δείχνει το βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X.

«Ήμουν στη μέση της βιντεοσκόπησης στο iPhone μου για ένα κοινωνικό βίντεο από τη Βόρεια Πλατεία (North Lawn) του Λευκού Οίκου όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς. Ακούστηκαν σαν δεκάδες πυροβολισμοί. Μας είπαν να τρέξουμε στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου όπου βρισκόμαστε τώρα» ανέφερε.

Ο ρεπόρτερ το CBS News, Άαρον Ναβάρο, μετέδιδε ζωντανά ρεπορτάζ από το προαύλιο του Λευκού Οίκου, όταν ξαφνικά άρχισαν οι ριπές από τον δράστη. Σε κατάσταση απόλυτου αιφνιδιασμού, ο Ναβάρο πέταξε το ακουστικό του, χαλάρωσε τη γραβάτα του και έπεσε στο έδαφος για να καλυφθεί. Καθώς η κάμερα ήταν ήδη ανοιχτή, το περιστατικό καταγράφηκε ολόκληρο σε βίντεο, το οποίο μέσα σε ελάχιστο χρόνο έγινε viral και σαρώνει το διαδίκτυο.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BBC News (@bbcnews)

Η ανταποκρίτρια του NBC News, Τζούλι Τσίρκιν, προετοιμαζόταν επίσης για μια ζωντανή μετάδοση όταν ακούστηκαν περίπου 20 με 30 πυροβολισμοί κοντά στο σημείο ελέγχου της Μυστικής Υπηρεσίας. Πλάνα που έγιναν viral δείχνουν την Τσίρκιν αρχικά να εμφανίζεται σε σύγχυση όταν ακούει θορύβους, και να κοιτάζει αριστερά και δεξιά, προσπαθώντας να καταλάβει τι συμβαίνει, προτού οι άλλοι γύρω της αρχίσουν να σκύβουν και να τρέχουν για να καλυφθούν.

Δείτε βίντεο και με τους 3 δημοσιογράφους  μαζί

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πράσινα ούρα: Τι μπορεί να τα προκαλεί – Πότε είναι λόγος ανησυχίας, σύμφωνα με το Cleveland

Η Kim Kardashian αποκαλύπτει ότι παίρνει 35 συμπληρώματα την ημέρα: «Αυτά είναι τα μυστικά ομορφιάς μου»

Σπίτι μου ΙΙ: Διευκρινίσεις Μητσοτάκη για τις διαδικαστικές καθυστερήσεις-Τι είπε για τους ενεργούς αγρότες

Euronext Athens: Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μετατρέπεται σε επενδυτικό προορισμό

Εξαρθρώθηκε η εγκληματική υπηρεσία «First VPN» που χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον 25 ομάδες ransomware – Παγκόσμια επιχείρηση ...

Η Oura καταθέτει αίτηση για την είσοδό της στο χρηματιστήριο
περισσότερα
10:58 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ιράν: εκτελέστηκε άντρας με την κατηγορία ότι έδινε πληροφορίες σε ΗΠΑ και Ισραήλ-η πρώτη εκτέλεση που σχετίζεται με τον πόλεμο

Ο Μοτζταμπά Κιάν, ένας νεαρός άνδρας στο Ιράν, εκτελέστηκε -νωρίς το πρωί της Κυριακής 24 Μαΐο...
10:42 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Δραματικές εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν – Το Tasmin μεταδίδει πως η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει για τα πυρηνικά

Ίσως στην πιο κρίσιμη διπλωματική στιγμή του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν με το σχέδιο συμφωνίας των 60 ημ...
10:27 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν: Η Τουρκία έτοιμη να βοηθήσει στην εφαρμογή της συμφωνίας με το Ιράν

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με ηγέτες χ...
10:07 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Λευκός Οίκος: Το προφίλ του 21χρονου δράστη που άνοιξε πυρ, έλεγε πως είναι ο Ιησούς Χριστός – Τραμπ: Είχε «εμμονή» με την προεδρία

Πανικός επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου έξω από τον Λευκό Οίκο, όταν ένας 21χρονος σε κατάστα...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν