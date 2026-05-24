Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν: Η Τουρκία έτοιμη να βοηθήσει στην εφαρμογή της συμφωνίας με το Ιράν

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με ηγέτες χωρών της περιοχής, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε, μεταξύ άλλων, την στήριξη της Τουρκίας στη σχεδιαζόμενη συμφωνία για παύση του πολέμου με το Ιράν.

Ο Ερντογάν δηλώνει πρόθυμος να βοηθήσει στην εφαρμογή της συμφωνίας

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε, στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ότι μία συμφωνία για να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, θα στηρίξει την σταθερότητα στην περιοχή και θα φέρει ανακούφιση στην παγκόσμια οικονομία.