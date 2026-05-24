New York Times: Υποχωρεί το Ιράν για να σταματήσουν όλες οι μάχες, συμφωνώντας στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Παρ’ όλο που το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars διέψευσε τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια συμφωνία που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με τα Στενά του Ορμούζ να ανοίγουν ξανά, τρεις ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν στους New York Times ότι η Τεχεράνη συμφώνησε σε «ένα μνημόνιο κατανόησης που θα σταματήσει τις μάχες και θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ».

Η συμφωνία θα απελευθερώσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στο εξωτερικό, φέρονται να δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Οι Times αναφέρουν ότι οι αξιωματούχοι λένε ότι η συμφωνία «θα σταματήσει τις μάχες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Προσθέτουν ότι οι όροι της επικεντρώνονται «στο άνοιγμα των Στενών – συμπεριλαμβανομένης της άρσης του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά του Ιράν και της ελεύθερης εμπορικής κυκλοφορίας χωρίς το Ιράν να χρεώνει διόδια».

Και, σύμφωνα με τους Times, οι αξιωματούχοι λένε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα αναβληθούν, για να διαπραγματευτούν εντός 30 έως 60 ημερών.

Οι Times προσθέτουν την επιφύλαξη ότι «δεν είναι σαφές εάν η πρόταση στην οποία Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχαν συμφωνήσει ήταν αυτό που αναφερόταν ο Πρόεδρος Τραμπ στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Επικαλούμενοι αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής, οι Times αναφέρουν επίσης ότι οι ηγέτες των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών με τους οποίους ο Τραμπ μίλησε σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα σήμερα του είπαν ότι υποστηρίζουν την πρόταση και τον κάλεσαν να την αποδεχτεί.

Πηγές: New York Times – Timesofisrael