New York Times: Υποχωρεί το Ιράν για να σταματήσουν όλες οι μάχες, συμφωνώντας στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
(Photo by AFP) /
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Παρ’ όλο που το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars διέψευσε τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια συμφωνία που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με τα Στενά του Ορμούζ να ανοίγουν ξανά, τρεις ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν στους New York Times ότι η Τεχεράνη συμφώνησε σε «ένα μνημόνιο κατανόησης που θα σταματήσει τις μάχες και θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ».

Ντόναλντ Τραμπ: Σύντομα η ανακοίνωση των τελικών στοιχείων της συμφωνίας – «Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν»

Η συμφωνία θα απελευθερώσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στο εξωτερικό, φέρονται να δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Οι Times αναφέρουν ότι οι αξιωματούχοι λένε ότι η συμφωνία «θα σταματήσει τις μάχες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Ιράν-Fars: Δεν ισχύει ο ισχυρισμός του Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Προσθέτουν ότι οι όροι της επικεντρώνονται «στο άνοιγμα των Στενών – συμπεριλαμβανομένης της άρσης του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά του Ιράν και της ελεύθερης εμπορικής κυκλοφορίας χωρίς το Ιράν να χρεώνει διόδια».

Και, σύμφωνα με τους Times, οι αξιωματούχοι λένε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα αναβληθούν, για να διαπραγματευτούν εντός 30 έως 60 ημερών.

Οι Times προσθέτουν την επιφύλαξη ότι «δεν είναι σαφές εάν η πρόταση στην οποία Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχαν συμφωνήσει ήταν αυτό που αναφερόταν ο Πρόεδρος Τραμπ στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Επικαλούμενοι αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής, οι Times αναφέρουν επίσης ότι οι ηγέτες των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών με τους οποίους ο Τραμπ μίλησε σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα σήμερα του είπαν ότι υποστηρίζουν την πρόταση και τον κάλεσαν να την αποδεχτεί.

Πηγές: New York Times – Timesofisrael

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Penélope Cruz επέστρεψε στο πιο κομψό bob του καλοκαιριού – Το haircut που θα βλέπετε παντού

Τα αντίθετα έλκονται; Μελέτη αποκαλύπτει τι πρέπει να έχουν κοινό τα ζευγάρια για να μείνουν αγαπημένοι

Τσάφος: Λογιστικό σφάλμα στη σύγκριση τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας – Ε.Ε.

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο ΣΕΒ δίνει πρακτικές συμβουλές για τη χρήση της από τις επιχειρήσεις

Η Oura καταθέτει αίτηση για την είσοδό της στο χρηματιστήριο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
05:15 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Λίβανος: Κέντρο πρώτων βοηθειών καταστρέφεται από ισραηλινό βομβαρδισμό – Δείτε βίντεο

Η πολιτική προστασία του Λιβάνου ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι κέντρο της στη ...
04:50 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 5,2 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 24/5 στην κεντρ...
01:48 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Πυροβολισμοί έξω από τον Λευκό Οίκο – Αποκλεισμός της περιοχής – Νεκρός ο δράστης, ένας περαστικός σοβαρά τραυματισμένος – ΒΙΝΤΕΟ

Νεκρός είναι ο ύποπτος για τους δεκάδες πυροβολισμούς που προκάλεσαν συναγερμό στον Λευκό Οίκο...
01:22 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ιράν-Fars: Δεν ισχύει ο ισχυρισμός του Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars διαψεύδει τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν