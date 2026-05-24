Λίβανος: Κέντρο πρώτων βοηθειών καταστρέφεται από ισραηλινό βομβαρδισμό – Δείτε βίντεο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Λίβανος, Ισραήλ, Ιράν, ΗΠΑ, Πόλεμος
(AP Photo/Hassan Ammar)
Η πολιτική προστασία του Λιβάνου ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι κέντρο της στη Ναμπάτια, στο νότιο τμήμα της χώρας, καταστράφηκε εξαιτίας βομβαρδισμού του Ισραήλ, παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται, στη θεωρία τουλάχιστον, από τη 17η Απριλίου.

Λίβανος: Χτυπήθηκε από το Ισραήλ στρατόπεδο στη Ναμπατίγια – Ζημιές σ' ένα νοσοκομείο στην Τύρο

Το περιφερειακό κέντρο της πολιτικής προστασίας στη Ναμπάτια «χτυπήθηκε απευθείας από βομβαρδισμό του ισραηλινού εχθρού» με αποτέλεσμα το κτίριο να καταρρεύσει πλήρως και να υποστούν ζημιές πολλά οχήματα και εξοπλισμός της υπηρεσίας, διευκρίνισε η γενική διεύθυνση πολιτικής προστασίας.

Οι ζημιές είναι αποκλειστικά υλικές, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός στις τάξεις του προσωπικού, που είχε μεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία πριν από τον βομβαρδισμό, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η πολιτική προστασία καταδίκασε «αυτή την επίθεση εναντίον κέντρου αφιερωμένου στο ανθρωπιστικό και στο σωστικό έργο» και τόνισε πως συνεχίζει «τα εθνικά και ανθρωπιστικά καθήκοντά» της παρά «τους κινδύνους και τις προκλήσεις που μεγεθύνονται».

Έχουν καταγραφτεί επανειλημμένες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον διασωστών και εγκαταστάσεών τους στον Λίβανο, ακόμη και μετά την κήρυξη της υποτιθέμενης κατάπαυσης του πυρός στα μέσα Απριλίου ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, και την πρόσφατη παράτασή της.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας καταμετρά 123 θανάτους διασωστών και μελών του υγειονομικού προσωπικού στον πόλεμο στον Λίβανο από τη 2η Μαρτίου, όταν ενεπλάκη στην περιφερειακή σύρραξη με έναυσμα την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

