Λίβανος: Χτυπήθηκε από το Ισραήλ στρατόπεδο στη Ναμπατίγια – Ζημιές σ’ ένα νοσοκομείο στην Τύρο

Ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε πως ισραηλινό πλήγμα στοχοθέτησε στρατόπεδο στο νότιο Λίβανο τραυματίζοντας έναν στρατιώτη, τη στιγμή που το Ισραήλ πολλαπλασιάζει τις επιδρομές και ζητάει να εκκενωθούν χωριά παρά την κατάπαυση του πυρός με το φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ.

Ενώ διεξάγονται διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μπει τέλος στον πόλεμο, η Χεζμπολάχ υποστήριξε πως στην τελευταία ιρανική πρόταση υπογραμμίζεται «η ανάγκη να περιληφθεί ο Λίβανος» σε μια ευρύτερη κατάπαυση του πυρός.

Οι λιβανικές αρχές υπογράμμισαν πάντως ότι οι συνομιλίες, που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ, θα παραμείνουν ανεξάρτητες από τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

«Ένας στρατιώτης τραυματίσθηκε έπειτα από εχθρικό ισραηλινό πλήγμα με στόχο ένα στρατόπεδο στην πόλη Ναμπατίγια», ανακοίνωσε ο λιβανικός στρατός.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα όχημα «που έβγαινε από μια τρομοκρατική υποδομή και έκανε ελιγμούς με ύποπτο τρόπο στη ζώνη της Ναμπατίγια» και ότι «είναι εν γνώσει ισχυρισμών σύμφωνα με τους οποίους τραυματίσθηκε ένας λιβανέζος στρατιωτικός», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι το επεισόδιο «εξετάζεται» και πρόσθεσε πως «επιμένει στο γεγονός ότι δεν διεξάγει επιχειρήσεις παρά μόνο εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και όχι εναντίον του λιβανικού στρατού».

Λίγο νωρίτερα είχε ανακοινώσει επικείμενα πλήγματα εναντίον χωριών του νότιου Λιβάνου που βρίσκονται βορείως του ποταμού Λιτάνι.

Με μια «επείγουσα προειδοποίηση», που δημοσιοποιήθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάλεσε τους κατοίκους περίπου δέκα χωριών στα περίχωρα της Ναμπατίγια και της Μαρζαγιούν να τα εκκενώσουν «για την ασφάλειά τους» ενόψει πληγμάτων εναντίον της Χεζμπολάχ.

Μερικά από τα χωριά αυτά βρίσκονται βορείως του Λιτάνι και άλλα νοτίως του ποταμού.

Ζημιές σε νοσοκομείο στην Τύρο

Νωρίτερα σήμερα, το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο για ισραηλινές επιδρομές σε μια δωδεκαριά τοποθεσίες στο νότιο Λίβανο. Μία απ’ αυτές έπληξε αγροτική περιοχή τραυματίζοντας σύρους εργάτες.

Το πρακτορείο μετέδωσε επίσης ότι πλήγμα που πραγματοποιήθηκε μέσα στη νύκτα στην Τύρο, κοντά σε νοσοκομείο, προκάλεσε σημαντικές ζημιές σ’ αυτό το τελευταίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ