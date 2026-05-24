Ντόναλντ Τραμπ: Σύντομα η ανακοίνωση των τελικών στοιχείων της συμφωνίας – «Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση του στο Truth Social, αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και τα τελικά σημεία της συμφωνίας, αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, ενώ τονίζει ότι «τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν».

Αναφέρει επίσης ότι έχει προχωρήσει σε μια σειρά υψηλού επιπέδου τηλεφωνικών επαφών με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής και της ευρύτερης περιοχής, με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από το περιεχόμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Βρίσκομαι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, όπου μόλις είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ της Σαουδικής Αραβίας, τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, τον Πρωθυπουργό Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ Αλ Θάνι και τον Υπουργό Αλί αλ-Θαουάντι του Κατάρ, τον Στρατάρχη Σαγίντ Ασίμ Μουνίρ Αχμέντ Σαχ του Πακιστάν, τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας, τον Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι της Αιγύπτου, τον Βασιλιά Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας και τον Βασιλιά Χαμάντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα του Μπαχρέιν, σχετικά με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με ένα Μνημόνιο Κατανόησης που αφορά την ΕΙΡΗΝΗ.

Μια συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευθεί, υπό την προϋπόθεση οριστικοποίησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των διαφόρων άλλων χωρών που αναφέρονται. Ξεχωριστά, είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ, η οποία επίσης πήγε πολύ καλά.

Τα τελικά στοιχεία και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση και θα ανακοινωθούν σύντομα. Πέρα από πολλά άλλα στοιχεία της συμφωνίας, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!»