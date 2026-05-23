Άλεν Προστ: Ένοπλη ληστεία στο σπίτι του θρύλου της Formula 1 στην Ελβετία – Τραυματίστηκε στο κεφάλι από τους δράστες

Άννα Δόλλαρη

Διεθνή Νέα

Ο Αλέν Προστ
Θεωρείται αδιαμφισβήτητος θρύλος
Ο θρύλος της Formula 1, Αλέν Προστ, φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας στο σπίτι του στην Ελβετία, έπειτα από εισβολή κουκουλοφόρων στην κατοικία του τα ξημερώματα της Τρίτης. Οι δράστες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, απείλησαν την οικογένεια και ανάγκασαν τον γιο του να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο πριν εξαφανιστούν με πολύτιμα αντικείμενα.

Οι ελβετικές Αρχές ερευνούν την υπόθεση της βίαιης διάρρηξης που σημειώθηκε στη Νιόν, κοντά στη λίμνη της Γενεύης. Όπως έγινε γνωστό,  οι δράστες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, ενώ οι ένοικοι βρίσκονταν μέσα, προκαλώντας πανικό και τραυματίζοντας τον 71χρονο πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή.

 


Σύμφωνα με δημοσίευμα της ελβετικής εφημερίδας Blick, ο γιος του Αλέν Προστ εξαναγκάστηκε να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο της οικογένειας, ενώ οι ληστές άρπαξαν αντικείμενα αξίας, πριν διαφύγουν. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς αφαιρέθηκε από το σπίτι, καθώς η καταγραφή της λείας συνεχίζεται.

 


Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη επιχείρηση εντοπισμού των δραστών. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις από το καντόνι Βω, γαλλικές και ελβετικές περιφερειακές υπηρεσίες, εγκληματολογικά τμήματα και τελωνειακές αρχές.

Η Blick αναφέρει επίσης ότι ο Αλέν Προστ είναι ιδιαίτερα σοκαρισμένος από τη βίαιη εισβολή και έχει αποχωρήσει προσωρινά από την κατοικία του.

Ο Γάλλος θρύλος της Formula 1, γνωστός με το προσωνύμιο «Le Professeur», κατέκτησε τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα την περίοδο 1985-1993 και έγραψε ιστορία μέσα από τη σπουδαία αντιπαλότητά του με τον αείμνηστο Άιρτον Σένα.

