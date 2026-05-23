Grand Hotel: O Ιορδάνης κάνει το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο “Grand Hotel” που αυτή την εβδομάδα θα προβληθεί μόνο Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στον Αντ1 λόγω του ποδοσφαιρικού αγώνα της Τετάρτης.

Τι θα δούμε αναλυτικά

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑЇΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 120

Η κηδεία της Αγγέλας γίνεται σε βαρύ κλίμα, με τον Νικόλα και την Αλίκη να πονούν περισσότερο απ’ όλους. Ο Νώντας καλύπτει τον τάφο του Μάρκου με κλαριά, για να μην φαίνεται και εξαφανίζεται, την ίδια ώρα που ο Χατζημήτρος επιστρέφει έξαλλος στο σπίτι και δίνει στην Μελίνα ένα γράμμα του Μάρκου, στο οποίο της λέει ότι φεύγει και την εγκαταλείπει.

Η Μελίνα συνειδητοποιεί ότι ο Χατζημήτρος γνωρίζει τα πάντα για τη σχέση της με τον Μάρκο και έρχεται αντιμέτωπη με το μένος του… Διαλυμένος ψυχολογικά, ο Άρης προσπαθεί να απομακρυνθεί ακόμα και από την Θάλεια.

Εκείνη επιμένει να μείνει μαζί του και να τον βοηθήσει. Μαζί, καταστρώνουν ένα σχέδιο για να αποσπάσουν ομολογία του Ρήγα για τους πρόσφυγες, αλλά σε αυτό θα εμπλακούν άθελά τους και ο Πέτρος με την Αλίκη.

Ο Χαραλάμπης, με την Φρίντα στο πλάι του, προσπαθεί να καταλάβει αν κρύβεται κάποια παγίδα πίσω από την πρόταση του Γαληνού. Η Λίτσα υποψιάζεται ότι ο Χατζημήτρος έχει κάνει κακό στον Μάρκο και πάει να βρει τον Νώντα.

Η Κυβέλη και ο Ρήγας, ανήσυχοι πως τους κοροϊδεύει ο Χατζημήτρος, αποφασίζουν να απειλήσουν την Μελίνα για να τους αποκαλύψει όλα όσα ξέρει.

ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑЇΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 121

Η Αλίκη και ο Πέτρος αποφασίζουν να απαντήσουν στο γράμμα που προορίζεται για τον Ρήγα, χωρίς να υποπτεύονται ότι αυτό είναι ένα σχέδιο-παγίδα του Άρη.

Ο Χαραλάμπης αποφασίζει να δεχτεί την πρόταση του Γαληνού, προειδοποιώντας τον να είναι όλα νόμιμα. Ο Ρήγας και η Κυβέλη πιέζουν τον Χατζημήτρο για να μάθουν τις προθέσεις του και βεβαιώνονται πια ότι σκοπεύει να τους κοροϊδέψει.

Εκείνος δεν αφήνει ούτε στιγμή μόνη της την Μελίνα, η οποία προσπαθεί να ζητήσει βοήθεια από τον πατέρα της. Ο Ιορδάνης ανυπομονεί για τον γάμο του με τη Φρίντα και η Σουμέλα προτείνει στον Πέτρο να κανονίσει μια βραδινή, ανδρική έξοδο για να ξεσκάσει λίγο και ο Νικόλας.

Όλοι ξεκινούν για την καθορισμένη συνάντηση με τον Ρήγα, ενώ ο Ιορδάνης ετοιμάζεται να κάνει το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του…