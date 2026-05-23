«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Η Κατερινέτα χαροπαλεύει – Μανώλης και Περσέας μαθαίνουν για την εγκυμοσύνη

Σταματίνα Στίνη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Η Κατερινέτα χαροπαλεύει – Μανώλης και Περσέας μαθαίνουν για την εγκυμοσύνη
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το συναρπαστικό ταξίδι στη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα συνεχίζεται μέσα από τα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο», που μεταδίδονται από Δευτέρα 25 έως και Τετάρτη 27 Μαΐου, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Ο Γερακάρης στήνει παγίδα εκδίκησης

Η Κατερινέτα χαροπαλεύει μετά από σοβαρή αιμορραγία και, πιστεύοντας πως πεθαίνει, αποκαλύπτει στον Μανώλη το μεγάλο της μυστικό, ζητώντας του να το κρατήσει κρυφό από τον Περσέα. Την ώρα που ο Περσέας και ο Μανώλης αγωνιούν για τη ζωή της, ο Δρακούλης κινεί ύπουλα τα νήματα: διαλύει τον αρραβώνα του Γκέοργκ με τη Μίνα και αποφασίζει να πάρει την Ανδρομέδα μαζί του στην Αθήνα. Παράλληλα, ο Γερακάρης στήνει παγίδα εκδίκησης, ενώ η κατάσταση της Κατερινέτας γίνεται όλο και πιο κρίσιμη, οδηγώντας τον Μανώλη να δώσει το αίμα του για να τη σώσει. Την ίδια στιγμή, ο Γκέοργκ ορκίζεται εκδίκηση, ανοίγοντας τον δρόμο για σκοτεινές εξελίξεις.

Αναλυτικά όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς

Δευτέρα 25 Μαΐου – Επεισόδιο 36ο

Η Κατερινέτα έχει αιμορραγία και παραληρεί από τον πυρετό. Φοβούμενη πως θα πεθάνει, εξομολογείται στον Μανώλη την αλήθεια, ορκίζοντάς τον να μην πει τίποτα στον Περσέα. Στο μεταξύ, ο Γερακάρης και ο Γιάννης βάζουν σε εφαρμογή ένα δόλιο σχέδιο για να καταστρέψουν τον Δρακούλη. Εκείνος, από τη μεριά του, έχει το δικό του ύπουλο σχέδιο για να διαλύσει τον αρραβώνα του Γκέοργκ με τη Μίνα και ετοιμάζεται να φύγει για το Φάληρο. Η Ανδρομέδα περιμένει να φύγει ο πατέρας της, για να ζήσει τον έρωτά της με τον Περσέα. Ο Περσέας, όμως, περνάει πολύ δύσκολες στιγμές, καθώς η ζωή της Κατερινέτας βρίσκεται σε κίνδυνο.

Τρίτη 26 Μαΐου – Επεισόδιο 37ο

Η Κατερινέτα είναι ετοιμοθάνατη και ο Μανώλης με τον Περσέα προσεύχονται στο πλευρό της. Ο Δρακούλης ετοιμάζεται να φύγει για την Αθήνα και ανακοινώνει στην Ανδρομέδα ότι θα την πάρει μαζί του, προκαλώντας της πανικό. Ο Γερακάρης θέλει να εκδικηθεί τόσο τον Γκέοργκ όσο και τον Δρακούλη και τους στήνει παγίδα. Η Μαργαρίτα, βλέποντας τι αντιμετωπίζει η Κατερινέτα με την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, παρακαλεί τον Γερακάρη να είναι προσεκτικός όταν κάνουν έρωτα. Η Ταξιαρχούλα επισκέπτεται την Κατερινέτα και οι αιμορραγίες της ξυπνούν μνήμες από την αδερφή της, τη Λένη, κάνοντάς τη να τη συμπονέσει. Ο μέλλων πεθερός του Γκέοργκ λαμβάνει ένα ανώνυμο γράμμα…

Τετάρτη 27 Μαΐου – Επεισόδιο 38o

Ο Δρακούλης πνίγεται από ζήλια για τους επικείμενους αρραβώνες του Γκρόμαν, ενώ παράλληλα όλοι κινητοποιούνται για να βοηθήσουν την Κατερινέτα, που συνεχώς χειροτερεύει. Τα σχέδια του Δρακούλη πιάνουν τόπο και ο πατέρας της Μίνας διαλύει τον αρραβώνα, κατηγορώντας τον Γκέοργκ για ανηθικότητα. Και ενώ η κατάσταση της Κατερινέτας γίνεται δραματική, το επεισόδιο κλείνει με διπλή αγωνία: το αίμα του Μανώλη μεταγγίζεται στο σώμα της Κατερινέτας και κανείς δεν ξέρει αν θα ζήσει, ενώ ο Γκέοργκ ορκίζεται εκδίκηση, προμηνύοντας ένα σκοτεινό μέλλον που απειλεί να παρασύρει τους πάντες.

Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου
Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Χρήστος Αναγνωστόπουλος
Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής
Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.
Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Κίμων Κουρής, Σταύρος Σβήγκος, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Αλεξάνδρα Κολαΐτη, Ελεάνα Καυκαλά, Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρθίλια Σβάρνα, Στράτος Τζώρτζογλου κ.ά.
Στον ρόλο του Γαβρίλη, ο Μιχάλης Αεράκης

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Penélope Cruz επέστρεψε στο πιο κομψό bob του καλοκαιριού – Το haircut που θα βλέπετε παντού

Τα αντίθετα έλκονται; Μελέτη αποκαλύπτει τι πρέπει να έχουν κοινό τα ζευγάρια για να μείνουν αγαπημένοι

Σκέρτσος: Αυτές είναι οι 10+1 παρεμβάσεις για σύγχρονα, ασφαλή και αξιοπρεπή Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Airbnb: Ποια εισοδήματα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ

Φώτοβολταϊκά κύτταρα πέτυχαν το «αδύνατο» με μια ιστορική ανακάλυψη

Windows: Πώς να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της μαύρης οθόνης στο Zoom – Απλά βήματα
περισσότερα
18:34 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Άγιος έρωτας: Μαρκόπουλος και Νικόλαος στα άκρα

Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Άγιος Έρωτας” κόβουν την ανάσα! Τι ...
18:06 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Η Realnews στο www.pressreader.com

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογισ...
15:56 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

«Ηλέκτρα»: Ο Νικόλας επιστρέφει στην Αρσινόη νικητής

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειρά...
14:03 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Η Realnews αυτής της Κυριακής (24/5/2026)

Με τίτλο: «Ο νέος “χάρτης” και οι μεταγραφές» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Rea...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν