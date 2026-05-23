Τραγωδία στις Μαλδίβες: Το «μοιραίο λάθος» που στοίχισε τη ζωή στους 5 Ιταλούς δύτες

Άννα Δόλλαρη

Τζόρτζια Σόμασκατ
Η 20χρονη κοπέλα ένα από τα θύματα
Οι πέντε Ιταλοί δύτες που έχασαν τη ζωή τους στις Μαλδίβες δεν φορούσαν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την επικίνδυνη κατάδυση που πραγματοποιούσαν, ενώ βρίσκονταν μόλις 15 λεπτά μακριά από την επιφάνεια όταν σημειώθηκε η τραγωδία.

Ο Φινλανδός δύτης-διασώστης Σάμι Πάακαρινεν αποκάλυψε ότι τα θύματα δεν διέθεταν βασικό εξοπλισμό σπηλαιοκατάδυσης, όπως καρούλι ή οδηγό σχοινί ασφαλείας.

«Το τραγικό ανθρώπινο λάθος» ήταν βασικός παράγοντας στην τραγωδία της 14ης Μαΐου, κατά την οποία η ομάδα πέθανε σε βάθος περίπου 60 μέτρων κάτω από την επιφάνεια», δήλωσε ο Φινλανδός δύτης Σάμι Πάακαρινεν στη Sun. «Τέσσερα από τα πτώματα εντοπίστηκαν μαζί», σύμφωνα με τον ίδιο.

«Δυστυχώς, στα περισσότερα δυστυχήματα σπηλαιοκατάδυσης, η κύρια αιτία είναι πάντα το ανθρώπινο λάθος», συμπλήρωσε.

Μόνικα Μοντεφαλκόνε
Η 51χρονη γυναίκα που επίσης χάθηκε

Όπως εξήγησε ο διασώστης, οι δύτες δεν είχαν μαζί τους τον απαραίτητο εξοπλισμό για καταδύσεις σε υποβρύχιες σπηλιές, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού οδηγού σχοινιού.

«Ο εξοπλισμός με τον οποίο τους βρήκαμε δεν ήταν ο κατάλληλος, δεν χρησιμοποιούσαν εξοπλισμό για υποβρύχιες σπηλιές», σημείωσε.

«Γενικά, για όσους επισκέπτονται σπηλιές, είναι γνωστό ότι δεν είναι ιδιαίτερα σοφό να το κάνουν χωρίς γραμμή ασφαλείας», πρόσθεσε ο Πάακαρινεν.

Οι σοροί της Μόνικα Μοντεφαλκόνε, 52 ετών, θαλάσσιας βιολόγου από το Πανεπιστήμιο της Γένοβας, της κόρης της Τζόρτζια Σομμακάλ, 20 ετών, της ερευνήτριας Μιούριελ Οντενίνο, 31 ετών, και του πρόσφατα απόφοιτου Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, 31 ετών, εντοπίστηκαν τη Δευτέρα (18/5/2026).

Ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι

Η ομάδα είχε εξαφανιστεί στις 14 Μαΐου κατά τη διάρκεια βαθιάς κατάδυσης μέσα σε σπηλιά σε βάθος περίπου 50 μέτρων, στην ατόλη Βααβού των Μαλδίβων, σε αυτό που οι Αρχές χαρακτήρισαν ως το χειρότερο καταδυτικό δυστύχημα στην ιστορία της νησιωτικής χώρας.

