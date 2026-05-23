Τραμπ: «50-50» οι πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios το Σάββατο ότι θα συναντηθεί με τους διαπραγματευτές του αργότερα μέσα στην ημέρα για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση του Ιράν, και ότι πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή αν θα επανεκκινήσει τον πόλεμο.

Ο Τραμπ είπε ότι οι πιθανότητες είναι «ξεκάθαρα 50/50» σχετικά με το αν θα καταφέρει να κλείσει μια «καλή» συμφωνία ή αν, σε αντίθετη περίπτωση, θα «τους ανατινάξει». Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι θα συναντηθεί με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ αργότερα το Σάββατο για να συζητήσουν την τελευταία απάντηση του Ιράν. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι ντι Βανς αναμένεται επίσης να συμμετάσχει.

Ο ρόλος του Πακιστάν και η «ενθαρρυντική πρόοδος»

Ο επικεφαλής του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος εκτελεί χρέη μεσολαβητή ανάμεσα στα δύο μέρη, αναχώρησε από την Τεχεράνη το Σάββατο, αφού προηγουμένως συνάντησε κορυφαίους αξιωματούχους εκεί, προσπαθώντας να ωθήσει τα πράγματα προς μια συμφωνία. Η συμφωνία δεν οριστικοποιήθηκε, ωστόσο το Πακιστάν δήλωσε ότι υπήρξε «ενθαρρυντική πρόοδος προς μια τελική κατανόηση».

Το νέο προσχέδιο μνημονίου συνεργασίας που σκοπεύει να εξετάσει ο Τραμπ το Σάββατο προέκυψε από τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Πακιστάν.

Οι «κόκκινες γραμμές» του Λευκού Οίκου για το ουράνιο

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι θα δεχτεί μια συμφωνία μόνο εάν αυτή καλύπτει ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και η τύχη του υπάρχοντος αποθέματος του Ιράν. Ωστόσο, αυτά τα ζητήματα είναι απίθανο να επιλυθούν με λεπτομέρεια βάσει του μνημονίου συνεργασίας που συζητούν επί του παρόντος οι ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόταση, τα δύο μέρη θα συμφωνήσουν στον τερματισμό του πολέμου και θα δεσμευτούν για 30 ημέρες περαιτέρω διαπραγματεύσεων.

«Πιστεύω ότι θα συμβεί ένα από τα δύο πράγματα: είτε θα τους πλήξω πιο σκληρά από ό,τι έχουν πληγεί ποτέ, είτε θα υπογράψουμε μια συμφωνία που θα είναι καλή», τόνισε ο Τραμπ.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι «κάποιοι άνθρωποι θα προτιμούσαν κατά πολύ μια συμφωνία και άλλοι θα προτιμούσαν την επανέναρξη του πολέμου», αλλά απέρριψε την ιδέα ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «ανησυχούσε» μήπως εκείνος προχωρήσει σε μια ασύμφορη συμφωνία.