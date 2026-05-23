Τραμπ: «50-50» οι πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν

Enikos Newsroom

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: AP Photo/Mark Schiefelbein
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios το Σάββατο ότι θα συναντηθεί με τους διαπραγματευτές του αργότερα μέσα στην ημέρα για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση του Ιράν, και ότι πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή αν θα επανεκκινήσει τον πόλεμο.

Ο Τραμπ είπε ότι οι πιθανότητες είναι «ξεκάθαρα 50/50» σχετικά με το αν θα καταφέρει να κλείσει μια «καλή» συμφωνία ή αν, σε αντίθετη περίπτωση, θα «τους  ανατινάξει».  Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι θα συναντηθεί με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ αργότερα το Σάββατο για να συζητήσουν την τελευταία απάντηση του Ιράν. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι ντι Βανς αναμένεται επίσης να συμμετάσχει.

Ο ρόλος του Πακιστάν και η «ενθαρρυντική πρόοδος»

Ο επικεφαλής του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος εκτελεί χρέη μεσολαβητή ανάμεσα στα δύο μέρη, αναχώρησε από την Τεχεράνη το Σάββατο, αφού προηγουμένως συνάντησε κορυφαίους αξιωματούχους εκεί, προσπαθώντας να ωθήσει τα πράγματα προς μια συμφωνία. Η συμφωνία δεν οριστικοποιήθηκε, ωστόσο το Πακιστάν δήλωσε ότι υπήρξε «ενθαρρυντική πρόοδος προς μια τελική κατανόηση». 

Το νέο προσχέδιο μνημονίου συνεργασίας που σκοπεύει να εξετάσει ο Τραμπ το Σάββατο προέκυψε από τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Πακιστάν.

Οι «κόκκινες γραμμές» του Λευκού Οίκου για το ουράνιο

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι θα δεχτεί μια συμφωνία μόνο εάν αυτή καλύπτει ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και η τύχη του υπάρχοντος αποθέματος του Ιράν. Ωστόσο, αυτά τα ζητήματα είναι απίθανο να επιλυθούν με λεπτομέρεια βάσει του μνημονίου συνεργασίας που συζητούν επί του παρόντος οι ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόταση, τα δύο μέρη θα συμφωνήσουν στον τερματισμό του πολέμου και θα δεσμευτούν για 30 ημέρες περαιτέρω διαπραγματεύσεων.

«Πιστεύω ότι θα συμβεί ένα από τα δύο πράγματα: είτε θα τους πλήξω πιο σκληρά από ό,τι έχουν πληγεί ποτέ, είτε θα υπογράψουμε μια συμφωνία που θα είναι καλή», τόνισε ο Τραμπ.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι «κάποιοι άνθρωποι θα προτιμούσαν κατά πολύ μια συμφωνία και άλλοι θα προτιμούσαν την επανέναρξη του πολέμου», αλλά απέρριψε την ιδέα ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «ανησυχούσε» μήπως εκείνος προχωρήσει σε μια ασύμφορη συμφωνία.

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Penélope Cruz επέστρεψε στο πιο κομψό bob του καλοκαιριού – Το haircut που θα βλέπετε παντού

Τα αντίθετα έλκονται; Μελέτη αποκαλύπτει τι πρέπει να έχουν κοινό τα ζευγάρια για να μείνουν αγαπημένοι

Σκέρτσος: Αυτές είναι οι 10+1 παρεμβάσεις για σύγχρονα, ασφαλή και αξιοπρεπή Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Airbnb: Ποια εισοδήματα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ

Φώτοβολταϊκά κύτταρα πέτυχαν το «αδύνατο» με μια ιστορική ανακάλυψη

Windows: Πώς να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της μαύρης οθόνης στο Zoom – Απλά βήματα
περισσότερα
19:38 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Φλόριντα: Γυναίκα νεκρή έπειτα από επίθεση δύο πίτμπουλ – Προσπάθησε να σώσει τον σκύλο της

Μια 50χρονη γυναίκα στη Φλόριντα έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση δύο πίτμπουλ, την ώρα που...
19:22 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Τραγωδία στις Μαλδίβες: Το «μοιραίο λάθος» που στοίχισε τη ζωή στους 5 Ιταλούς δύτες

Οι πέντε Ιταλοί δύτες που έχασαν τη ζωή τους στις Μαλδίβες δεν φορούσαν τον κατάλληλο εξοπλισμ...
18:08 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Ανάρτηση-γρίφος από τον Τραμπ: «Ηνωμένες Πολιτείες της Μ. Ανατολής;» – Ο χάρτης του Ιράν με την αμερικανική σημαία

Μία αινιγματική ανάρτηση έκανε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που έρχονται στο φως...
17:42 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Financial Times: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες

Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται διαμεσολαβητές, ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν