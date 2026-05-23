Ανάρτηση-γρίφος από τον Τραμπ: «Ηνωμένες Πολιτείες της Μ. Ανατολής;» – Ο χάρτης του Ιράν με την αμερικανική σημαία

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάζεται στο Air Force One στις 15 Μαΐου 2026, στο Διεθνές Αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Πεκίνου. | Mark Schiefelbein/AP
Μία αινιγματική ανάρτηση έκανε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι κοντά σε παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε μια εικόνα με έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής, με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία, και τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής;»

Στην ανάρτηση δεν υπάρχει κανένα άλλο σχόλιο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ώρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως το τέλος του πόλεμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει.  Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σάφερν της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ είπε αναφερόμενος στο Ιράν: «Τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα». Και συμπλήρωσε αμέσως μετά: «Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Θα τελειώσει σύντομα».

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ έχουν «τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο». Το Ιράν «πεθαίνει να κλείσει συμφωνία», πρόσθεσε.

 

 

 

 

