Σε ρυθμούς Iron Maiden: Ουρές για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Θαυμαστές φορούν μπλούζες και μπουφάν με φωτογραφίες του συγκροτήματος

Από νωρίς το απόγευμα οι χώροι γύρω από το ΟΑΚΑ έχουν γεμίσει με fans των Iron Maiden, οι οποίοι σχηματίζουν τεράστιες ουρές προκειμένου να μπουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο στάδιο για τη μεγάλη συναυλία της περιοδείας «Run For Your Lives World Tour 2026». Η προσέλευση είναι εντυπωσιακή, με τις ουρές σε ορισμένα σημεία να ξεπερνούν τα 800 μέτρα, ενώ δεκάδες θαυμαστές εμφανίζονται φορώντας μπλούζες, καπέλα και κρατούν συλλεκτικά αντικείμενα του συγκροτήματος.

Οι πύλες του ΟΑΚΑ άνοιξαν στις 17:00, με τον κόσμο να καταφθάνει συνεχώς από νωρίς για να προλάβει να μπει άνετα στο στάδιο πριν από την έναρξη του live. Τη συναυλία ανοίγουν οι Anthrax στις 19:00, ενώ οι Iron Maiden αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή στις 20:40.

Οδηγίες για τους χιλιάδες θαυμαστές του συγκροτήματος

Σύμφωνα με τις οδηγίες της διοργάνωσης, οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας εισέρχονται κυρίως από την Πύλη ΣΤ στη λεωφόρο Σπύρου Λούη, ενώ για την εξυπηρέτηση του κοινού έχει διατεθεί και δωρεάν χώρος στάθμευσης με πρόσβαση από τη λεωφόρο Κύμης.

Μεγάλη κίνηση καταγράφεται και στα περίπτερα merchandise έξω από το στάδιο, όπου οι φίλοι του συγκροτήματος περιμένουν υπομονετικά για να αγοράσουν συλλεκτικά μπλουζάκια, αξεσουάρ και αναμνηστικά της βραδιάς.

Tο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης και εξυπηρέτησης για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα (23/5) στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Run For Your Lives World Tour 2026».

Μέσα από δύο ενημερωτικές ανακοινώσεις, η διοίκηση του συγκροτήματος και οι αρμόδιοι φορείς παρουσιάζουν λεπτομερώς τα σημεία εισόδου, τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και τις ειδικές προβλέψεις για κατόχους εισιτηρίων αρένας και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), με στόχο την ασφαλή και ομαλή προσέλευση χιλιάδων θεατών.

Παράλληλα, για τους θεατές ΑμεΑ έχουν καθοριστεί ειδικές θέσεις parking και οργανωμένα meeting points κοντά στο Box Office, με προσωπικό υποστήριξης να συνοδεύει τους επισκέπτες έως τις προβλεπόμενες θέσεις τους. Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προσέλθει εγκαίρως, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία όλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια ασφαλή και αξέχαστη συναυλιακή εμπειρία.

Η διαδρομή του συγκροτήματος

Οι Iron Maiden είναι αγγλικό heavy metal μουσικό συγκρότημα. Είναι από τους δημοφιλέστερους εκπροσώπους του είδους και ειδικά του New Wave of British Heavy Metal, για περισσότερα από σαράντα χρόνια με τις πωλήσεις τους να ανέρχονται σε πάνω από 130 εκατομμύρια αντίτυπα.

Τραγούδια όπως τα The Trooper, The Number of the Beast, Fear of the Dark, Run to the Hills, Hallowed Be Thy Name, Aces High και Seventh Son Of a Seventh Son αποτελούν μερικά από τα σπουδαιότερα όχι μόνο για το heavy metal, αλλά και γενικά για τη ροκ σκηνή, ενώ τουλάχιστον τρεις δίσκοι τους (The Number of the Beast, Powerslave, Seventh Son of a Seventh Son) θεωρούνται από τους καλύτερους στην ιστορία της μέταλ μουσικής.

Έχουν κατορθώσει να φτάσουν σε πολλές πρωτιές σε εμπορικό επίπεδο, έχουν βραβευθεί πολλές φορές από κριτικούς και το κοινό και θεωρούνται ως ένα από τα κορυφαία και σημαντικότερα συγκροτήματα του είδους τους.