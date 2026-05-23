Metallica ή Iron Maiden: Ποια από τις δύο συναυλίες θα κάνει περισσότερο «σεισμό» στο ΟΑΚΑ – Η ανάρτηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Μετά τη συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου 2026 το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών θα πραγματοποιήσει και σήμερα σεισμολογικές καταγραφές στο ΟΑΚΑ, κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Iron Maiden.

Άλλωστε δύο metal συναυλίες κορυφαίων συγκροτημάτων μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων δεν αποτελούν μόνο κορυφαίο γεγονός για τους φίλους της σκληρής μουσικής, αλλά και ευκαιρία για τους επιστήμονες να μελετήσουν τις δονήσεις που προκαλεί το κοινό.

Οι επιστήμονες επιχειρούν να συγκρίνουν τη μικροσεισμική δραστηριότητα και τις δονήσεις που δημιουργούνται από τη μαζική παρουσία και την ένταση του κοινού στις δύο μεγαλύτερες heavy metal συναυλίες της χρονιάς στην Ελλάδα, όπως αναφέρει το Ινστιτούτο σε σχετική ανάρτησή του.