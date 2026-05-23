7 συμπτώματα που οι γονείς αγνοούν στα παιδιά – Και δεν είναι πάντα «μια φάση»

«Θα περάσει.»

«Είναι από την ανάπτυξη.»

«Είναι κουρασμένο.»

«Έτσι είναι τα παιδιά.»

Αν είσαι γονιός, πιθανότατα το έχεις πει ή το έχεις ακούσει πολλές φορές. Και συνήθως είναι αλήθεια. Τα παιδιά αλλάζουν, μεγαλώνουν, περνούν φάσεις, δοκιμάζουν όρια και το σώμα τους βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη.

Υπάρχουν όμως κάποιες μικρές αλλαγές που μερικές φορές περνούν απαρατήρητες. Όχι γιατί αδιαφορείς. Το αντίθετο. Γιατί ζεις μέσα στην καθημερινότητα: σχολείο, δραστηριότητες, εργασίες, «πού είναι το άλλο παπούτσι;» και «έφαγες το τοστ σου;».

Ας δούμε 7 συμπτώματα που αξίζει να παρατηρήσεις λίγο πιο προσεκτικά.

Το παιδί πίνει συνέχεια νερό

«Έκανε ζέστη», θα σκεφτείς. Ή «έπαιξε πολύ». Και πολλές φορές όντως αυτό συμβαίνει.

Αν όμως παρατηρείς ότι πίνει υπερβολικά πολύ νερό, ξυπνάει το βράδυ για να πιει ή πηγαίνει συχνά τουαλέτα, αξίζει να το συζητήσεις με τον παιδίατρο. Μερικές φορές μπορεί να αποτελεί πρώιμο σημάδι μεταβολικών διαταραχών όπως ο παιδικός διαβήτης.

Είναι συνεχώς κουρασμένο

Όχι, δεν μιλάμε για το παιδί που έτρεχε δύο ώρες στην παιδική χαρά.

Μιλάμε για το παιδί που ξυπνάει κουρασμένο, δεν έχει ενέργεια, θέλει συνέχεια αγκαλιά ή ξαφνικά σταμάτησε να έχει όρεξη για πράγματα που πριν αγαπούσε.

Μερικές φορές πίσω από αυτό μπορεί να κρύβεται έλλειψη σιδήρου, προβλήματα ύπνου ή ακόμη και συναισθηματική επιβάρυνση.

Πονάει συχνά η κοιλιά του

Η κοιλιά είναι ο μικρός «μεταφραστής» του σώματος.

Άγχος, δυσκοιλιότητα, διατροφικές δυσανεξίες, ακόμη και συναισθήματα που δεν μπορούν να μπουν σε λέξεις, πολλές φορές εμφανίζονται εκεί πρώτα.

Αν οι πόνοι επαναλαμβάνονται, ξυπνούν το παιδί το βράδυ ή συνοδεύονται από άλλα συμπτώματα, μην τους αγνοήσεις.

Έχει μώλωπες πολύ εύκολα

Τα παιδιά πέφτουν. Συγκρούονται. Ζουν λες και έχουν υπογράψει συμβόλαιο με τη βαρύτητα.



Αλλά πολύ συχνοί ή ανεξήγητοι μώλωπες, ειδικά σε σημεία που δεν τραυματίζονται εύκολα, αξίζουν αξιολόγηση.

Ροχαλίζει κάθε βράδυ

Το ροχαλητό στα παιδιά δεν είναι πάντα «χαριτωμένο».

Όταν είναι επίμονο και συνοδεύεται από ανήσυχο ύπνο, υπνηλία μέσα στη μέρα ή δυσκολία συγκέντρωσης, μπορεί να επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου και τη συμπεριφορά τους.

Έχει ξαφνική αλλαγή συμπεριφοράς

Το παιδί που ήταν κοινωνικό απομονώνεται. Το ήρεμο παιδί γίνεται πολύ ευερέθιστο. Ή ξαφνικά εμφανίζει πτώση στη σχολική απόδοση.

Μερικές φορές πίσω από τη συμπεριφορά δεν κρύβεται «πείσμα». Τα παιδιά συχνά εκφράζουν με συμπεριφορά αυτό που δεν μπορούν να εξηγήσουν με λέξεις.

Χάνει βάρος ή δεν παίρνει βάρος όπως πριν

Δεν κοιτάμε μόνο τη ζυγαριά. Κοιτάμε και την πορεία.

Το παιδικό σώμα έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Αν παρατηρείς αλλαγές στην όρεξη, στα ρούχα που ξαφνικά «κρεμάνε» ή επιβράδυνση στην ανάπτυξη, αξίζει μια συζήτηση με τον παιδίατρο.

Ο στόχος δεν είναι να ψάχνεις κάθε σύμπτωμα στο διαδίκτυο στις 2 το πρωί. Ο στόχος είναι να παρατηρείς. Γιατί πολλές φορές οι γονείς λένε την πιο σημαντική φράση στο ιατρείο: «Δεν ξέρω τι είναι… αλλά κάτι μου φαίνεται διαφορετικό στο παιδί μου.» Και πολύ συχνά, έχουν δίκιο.

*Γράφει η Αρετή Μανιώτη, παιδίατρος