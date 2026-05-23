Νεσχάν Μουλαζίμ: «Μιλάω στην κόρη μου αποκλειστικά στα τούρκικα και ο μπαμπάς της στα ελληνικά»

Εύη Κατσώλη

Για την κόρη της και τη νέα καθημερινότητά της ως μητέρα μίλησε η Νεσχάν Μουλαζίμ στην εκπομπή «Μαμά-δες» και την ΕΡΤ. Το πρώην μοντέλο παραδέχτηκε πως στο σπίτι μιλά τούρκικα μπροστά στην κόρη της, όσο ο σύζυγός της μιλά ελληνικά.

«Της μιλάω τούρκικα και ο σύζυγος ελληνικά, έτσι μας είπε η παιδίατρος γιατί είναι σφουγγάρι. Μέχρι 3-4 χρόνων, αν το κάνεις, θα μάθει και τις δύο γλώσσες άψογα. Αποκλειστικά της μιλάω τούρκικα μπας και μάθει και ο άνδρας μου μετά από 8 χρόνια γιατί δεν έχει μάθει τίποτα… Η μπέμπα νομίζω αντιδράει πιο πολύ με το τούρκικα. Μου ξεφεύγουν και τα ελληνικά εννοείται, αλλά βλέπω ότι αντιδρά πιο πολύ στα τούρκικα. Πιο πολύ χρόνο περνάει μαζί μου», είπε η Νεσχάν Μουλαζίμ.

Μάλιστα, η ίδια ανέφερε πως τα βράδια είναι εκείνη που σηκώνεται, όταν η μικρή δεν κοιμάται: «Από τότε που σηκώθηκα στα πόδια μου είπα στον Στέλιο να μην σηκωθεί καθόλου τα βράδια. Θα ξυπνάω μόνο εγώ θα την ταΐσω μόνο εγώ, οπότε από νωρίς την έχω εγώ μέσα στη νύχτα», πρόσθεσε η ίδια.

