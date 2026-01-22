Νεσχάν Μουλαζίμ: «Η μπέμπα ήταν για εμένα η τελευταία προσπάθεια και τελικά πέτυχε»

Σύνοψη από το

  • Η Νεσχάν Μουλαζίμ και ο Στέλιος Πολογεώργης υποδέχτηκαν την κόρη τους τον περασμένο Οκτώβριο. Η μικρή θα πάρει το όνομα της μητέρας της, μια απόφαση του πατέρα της.
  • Η Νεσχάν Μουλαζίμ μίλησε για τις προσπάθειες που έκανε προκειμένου να γίνει μητέρα, αποκαλύπτοντας ότι «με την μπέμπα, ήταν για εμένα η τελευταία προσπάθεια και τελικά πέτυχε».
  • Η νέα μητέρα αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες στην εγκυμοσύνη της, για τις οποίες μίλησε στη συνέντευξή της στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νεσχάν Μουλαζίμ

Το 2025 ήταν μία πολύ σημαντική χρονιά για την Νεσχάν Μουλαζίμ και τον Στέλιο Πολογεώργη, καθώς τον περασμένο Οκτώβριο ήρθε στον κόσμο η κόρη τους. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2019, ενώ παντρεύτηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2022 στην Μύκονο. Η νέα μητέρα έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Μιλώντας για το νέο και όμορφο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή της, η Νεσχάν Μουλαζίμ ανέφερε πως: «Είναι κάτι πρωτόγνωρο, πανέμορφο, που δεν μπορώ να το περιγράψω! Η κόρη μου θα πάρει και το όνομά μου. Αυτή η απόφαση ήταν του πατέρα της. Καταρχάς το όνομά μου και στη Τουρκία είναι σπάνιο και σημαίνει “μοναδική”. Ο Στέλιος ήθελε πάρα πολύ η μπέμπα να το έχει αυτό το όνομα. Για την ώρα δεν έχουμε αποφασίσει πότε θα κάνουμε τη βάπτιση, αλλά ελπίζουμε να τα καταφέρουμε μέχρι τον Σεπτέμβρη – Οκτώβρη. Αν τα καταφέρουμε έχουμε ένα χώρο εδώ στην Αθήνα, που θα βαπτιστεί στη θάλασσα!».

«Τα είχα βάλει πιο πολύ με εμένα»

Σε ερώτηση για τις προσπάθειες που έκανε για να γίνει μητέρα, το μοντέλο εξομολογήθηκε ότι: «Ξεκίνησα να μαζεύω ωάρια και από εκεί και μετά κάναμε τις προσπάθειές μας. Η πρώτη μας πέτυχε και είχαμε δίδυμα, αλλά για κάποιο λόγο δεν προχώρησε η εγκυμοσύνη μου. Μετά έκανα άλλη μία προσπάθεια και δεν πέτυχε. Εκεί λίγο απογοητεύτηκα. Ήθελα λίγο να ηρεμήσω, να τα βρω με εμένα. Τα είχα βάλει πιο πολύ με εμένα, συναισθηματικά. Με την μπέμπα, ήταν για εμένα η τελευταία προσπάθεια και τελικά πέτυχε.

Το αισθάνθηκα την ώρα που έγινε η μεταφορά εμβρύου. Όταν βγήκα από το χειρουργείο είπα στον σύζυγό μου κατευθείαν ότι είμαι έγκυος. Αυτό που μου έδινε περισσότερο δύναμη για να συνεχίσω ήταν η θέλησή μου, ο σύζυγός μου, η οικογένειά μου και οι φίλες μου!».

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, η ευτυχισμένη μητέρα είπε πως: «Μέχρι τον τέταρτο μήνα ήταν όλα καλά. Μετά ξαφνικά άρχισαν να πονάνε πάρα πολύ τα πόδια μου. Δεν ξέραμε τι είναι και με τον γιατρό μου αρχίσαμε να το ψάχνουμε πολύ. Πήγαμε σε πάρα πολλούς γιατρούς για να βρούμε το πρόβλημα, γιατί είχα αρχίσει να μην μπορώ να περπατήσω.

Οι γιατροί μίλησαν και αποφάσισαν ότι είχα κάτι πολύ σπάνιο που λέγεται παροδική οστεοπόρωση κύησης. Οπότε αναγκαστικά στην αρχή ξεκίνησα με “Π”, αλλά όσο βάραινα και περνούσαν οι μήνες ήταν πολύ δύσκολο και επειδή φοβόμασταν μην σπάσω την μέση μου ή τα πόδια μου, έπρεπε να είμαι σε αναπηρικό αμαξίδιο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 «ενοχλητικές» συνήθειες που αποκαλύπτουν ότι κάποιος είναι υπερβολικά ευφυής

Γρίπη: 613 νέες εισαγωγές, 23 νέα σοβαρά κρούσματα σε ΜΕΘ και 7 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Κεραμέως για επίδομα ασθενείας: Εξετάζεται η χορήγηση του σε ελεύθερους επαγγελματίες-Τι είπε για ασφαλιστικές εισφορές και...

Δημόσιο: Διευκρινίσεις για τους υπαλλήλους που μπορούν να μείνουν στην υπηρεσία τους και μετά τη συνταξιοδότηση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:23 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάνε να βγάλουν μία ταμπέλα για τους πατεράδες, ότι πάντοτε είμαστε σαν “συνοδευτικό”…»

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα...
18:10 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Λιζ Χάρλεϊ: Ξέσπασε σε κλάματα στη δίκη κατά των ταμπλόιντ – «Έβαλαν παράνομα μικρόφωνα στα παράθυρα του σπιτιού μου»

H Βρετανίδα ηθοποιός Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ ξέσπασε σε κλάματα σήμερα την ώρα που κατέθετε στο Ανώτα...
17:18 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Μαίρη Βιδάλη για την απώλεια του γιου της: «Εύχομαι κανένας να μην το ζήσει αυτό – Βοηθάει πάνω από όλα η πίστη»

Την Μαίρη Βιδάλη υποδέχτηκε στην εκπομπή της η Φαίη Σκορδά, το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου....
11:33 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου: «Ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα απίστευτο χάος – Το βουνό κατέβηκε στη Γλυφάδα»

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου μένουν μαζί με την κόρη τους, Μελίτα στην Άνω Γλυφάδα, ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι