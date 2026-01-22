Νεσχάν Μουλαζίμ: «Η μπέμπα ήταν για εμένα η τελευταία προσπάθεια και τελικά πέτυχε»

Το 2025 ήταν μία πολύ σημαντική χρονιά για την Νεσχάν Μουλαζίμ και τον Στέλιο Πολογεώργη, καθώς τον περασμένο Οκτώβριο ήρθε στον κόσμο η κόρη τους. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2019, ενώ παντρεύτηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2022 στην Μύκονο. Η νέα μητέρα έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Μιλώντας για το νέο και όμορφο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή της, η Νεσχάν Μουλαζίμ ανέφερε πως: «Είναι κάτι πρωτόγνωρο, πανέμορφο, που δεν μπορώ να το περιγράψω! Η κόρη μου θα πάρει και το όνομά μου. Αυτή η απόφαση ήταν του πατέρα της. Καταρχάς το όνομά μου και στη Τουρκία είναι σπάνιο και σημαίνει “μοναδική”. Ο Στέλιος ήθελε πάρα πολύ η μπέμπα να το έχει αυτό το όνομα. Για την ώρα δεν έχουμε αποφασίσει πότε θα κάνουμε τη βάπτιση, αλλά ελπίζουμε να τα καταφέρουμε μέχρι τον Σεπτέμβρη – Οκτώβρη. Αν τα καταφέρουμε έχουμε ένα χώρο εδώ στην Αθήνα, που θα βαπτιστεί στη θάλασσα!».

«Τα είχα βάλει πιο πολύ με εμένα»

Σε ερώτηση για τις προσπάθειες που έκανε για να γίνει μητέρα, το μοντέλο εξομολογήθηκε ότι: «Ξεκίνησα να μαζεύω ωάρια και από εκεί και μετά κάναμε τις προσπάθειές μας. Η πρώτη μας πέτυχε και είχαμε δίδυμα, αλλά για κάποιο λόγο δεν προχώρησε η εγκυμοσύνη μου. Μετά έκανα άλλη μία προσπάθεια και δεν πέτυχε. Εκεί λίγο απογοητεύτηκα. Ήθελα λίγο να ηρεμήσω, να τα βρω με εμένα. Τα είχα βάλει πιο πολύ με εμένα, συναισθηματικά. Με την μπέμπα, ήταν για εμένα η τελευταία προσπάθεια και τελικά πέτυχε.

Το αισθάνθηκα την ώρα που έγινε η μεταφορά εμβρύου. Όταν βγήκα από το χειρουργείο είπα στον σύζυγό μου κατευθείαν ότι είμαι έγκυος. Αυτό που μου έδινε περισσότερο δύναμη για να συνεχίσω ήταν η θέλησή μου, ο σύζυγός μου, η οικογένειά μου και οι φίλες μου!».

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, η ευτυχισμένη μητέρα είπε πως: «Μέχρι τον τέταρτο μήνα ήταν όλα καλά. Μετά ξαφνικά άρχισαν να πονάνε πάρα πολύ τα πόδια μου. Δεν ξέραμε τι είναι και με τον γιατρό μου αρχίσαμε να το ψάχνουμε πολύ. Πήγαμε σε πάρα πολλούς γιατρούς για να βρούμε το πρόβλημα, γιατί είχα αρχίσει να μην μπορώ να περπατήσω.

Οι γιατροί μίλησαν και αποφάσισαν ότι είχα κάτι πολύ σπάνιο που λέγεται παροδική οστεοπόρωση κύησης. Οπότε αναγκαστικά στην αρχή ξεκίνησα με “Π”, αλλά όσο βάραινα και περνούσαν οι μήνες ήταν πολύ δύσκολο και επειδή φοβόμασταν μην σπάσω την μέση μου ή τα πόδια μου, έπρεπε να είμαι σε αναπηρικό αμαξίδιο».