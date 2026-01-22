«Οι Αθώοι»: Γνωρίστε τους 3 βασικούς χαρακτήρες της μεγάλης παραγωγής του MEGA

Σύνοψη από το

  • Μια από μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκε ποτέ στη νεοελληνική λογοτεχνία ζωντανεύει στη μικρή οθόνη μέσα από τη μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.
  • Στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, τρεις άνθρωποι οδηγούνται από το πάθος στην καταστροφή και από την ενοχή στη λύτρωση.
  • Γνωρίστε τους τρεις βασικούς ήρωες της παραγωγής, τον Γιάννο, τη Μαργαρίτα και τον Πέτρο, οι οποίοι γίνονται οι τρεις όψεις μιας αιώνιας ιστορίας.
Enikos Newsroom

Media

Οι Αθώοι

Μια από μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκε ποτέ στη νεοελληνική λογοτεχνία ζωντανεύει στη μικρή οθόνη μέσα από τη μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, τρεις άνθρωποι οδηγούνται από το πάθος στην καταστροφή και από την ενοχή στη λύτρωση. Η Μαργαρίτα, ο Γιάννος και ο Πέτρος γίνονται οι τρεις όψεις μιας αιώνιας ιστορίας — εκεί όπου η αγάπη παλεύει με τη μοίρα, το φως αντιμάχεται το σκοτάδι και μόνο η συγχώρεση μπορεί να φέρει τη λύτρωση.

Γνωρίστε τους τρεις βασικούς ήρωες της μεγάλης παραγωγής του MEGA «Οι Αθώοι»

Γιάννος ή Τουρκόγιαννος (Κώστας Νικούλι)

Στιγματισμένος ως «νόθος» και «ξένος», ο Γιάννος μεγαλώνει στην Κέρκυρα αναζητώντας τη θέση του σ’ έναν κόσμο που τον απορρίπτει. Ευαίσθητος, θυμώδης και δίκαιος, παλεύει ανάμεσα στη φωτιά της ψυχής του και στη βαθιά του ανάγκη για αγάπη. Ο μεγάλος του έρωτας για τη Μαργαρίτα τον σημαδεύει για πάντα. Έπειτα από χρόνια εξορίας και ασκητικής ζωής, επιστρέφει διαφορετικός γεμάτος αγάπη και συγχώρεση. Για χάρη της Μαργαρίτας, ο Γιάννος κάνει την ύστατη πράξη αγάπης: θυσιάζει τη ζωή του για να σώσει εκείνη.

Οι Αθώοι

Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη)

Η Μαργαρίτα είναι μια γυναίκα μπροστά από την εποχή της. Ελεύθερη, περήφανη και ανεξάρτητη, συγκρούεται με έναν κόσμο που απαιτεί την γυναικεία υποταγή. Ανάμεσα σε δύο άντρες – τον αγνό Γιάννο και τον παθιασμένο Πέτρο – αναζητά την αλήθεια του έρωτα και του εαυτού της. Η Μαργαρίτα είναι το πιο τραγικό πρόσωπο
μιας ιστορίας όπου ο έρωτας λυτρώνει και καταστρέφει.

Οι Αθώοι

Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος)

Όμορφος, χαρισματικός και σκοτεινός, ο Πέτρος είναι ένας άντρας γεμάτος πάθος. Μεγαλωμένος μέσα σε μια πατριαρχική κοινωνία και εποχή, διψά για δύναμη, για επιβολή. Ο παράφορος έρωτάς του για την Μαργαρίτα γίνεται πάθος καταστροφής που τον οδηγεί στα άκρα και αλλάζει για πάντα τη μοίρα του. Με τη βοήθεια του
Γιάννου, θα έρθει αντιμέτωπος για πρώτη φορά με την αλήθεια του εαυτού του. Κι εκεί, μέσα στο σκοτάδι, θα αναζητήσει τη λύτρωση.

Οι Αθώοι

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης

Β’ Σκηνοθέτης: Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μοντάζ: Στάμος Δημητρόπουλος

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2024-2025

Δείτε το trailer

