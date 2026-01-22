Το σόι σου – Παύλος Ορκόπουλος: Είμαστε πολύ υπεύθυνοι διότι απευθυνόμαστε στα παιδιά

Σύνοψη από το

  • Ο Παύλος Ορκόπουλος, ο αγαπημένος Μενέλαος από «Το σόι σου», ήταν ιδιαίτερα ευτυχής με την επιστροφή της σειράς, καθώς «όλα τα χρόνια των επαναλήψεων του έλεγαν ‘μην το σταματήσετε ποτέ’».
  • Για τον ηθοποιό, δεν έχουν σημασία μόνο τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά «η απήχηση στον κόσμο και το ιδιαίτερο είναι πώς το εισπράττουν τα παιδιά».
  • Λόγω της τεράστιας απήχησης της σειράς στα παιδιά, ο Παύλος Ορκόπουλος τονίζει ότι «πρέπει να είμαστε πολύ υπεύθυνοι σε αυτό που παράγουμε πια, γιατί ξέρουμε ότι απευθύνεται στα παιδιά».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο αγαπημένος Μενέλαος Τριανταφύλλου από «Το σόι σου», κατά κόσμον Παύλος Ορκόπουλος, φιλοξενήθηκε σήμερα στην εκπομπή «Happy Day».

Ήταν από τους υπέρμαχους της επιστροφής της σειράς, όπως λέει, «ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής που επρόκειτο να συμβεί αυτό, διότι είχα την εγγύηση αυτών που συνέβησαν με το «Σόι» όχι μόνο στο πλατό, αλλά και στον κόσμο που απευθυνόμαστε και είναι πολύ ευχάριστο. Όλα τα χρόνια των επαναλήψεων μου έλεγαν ‘μην το σταματήσετε ποτέ’ ενώ είχε σταματήσει από το 2019. Και κέρδιζαν συνεχώς έδαφος οι επαναλήψεις».

Όπως τονίζει, δεν έχει σημασία μόνο η τηλεθέαση «δεν είναι μόνο τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά η απήχηση στον κόσμο και το ιδιαίτερο είναι πώς το εισπράττουν τα παιδιά».

Η σειρά, όπως είναι γνωστό, έχει τεράστια απήχηση στα παιδιά… «πρέπει να είμαστε πολύ υπεύθυνοι σε αυτό που παράγουμε πια, γιατί ξέρουμε ότι απευθύνεται στα παιδιά. Και τα παιδιά, μας αντιμετωπίζουν με ανεπανάληπτη αγάπη. Και στα εγγόνια μου αρέσει πάρα πολύ η σειρά. Αλλά όταν πηγαίνω στο σχολείο τους και μου συμπεριφέρονται όλα τα παιδιά διαφορετικά, δεν το θέλουν. Δεν θέλουν να έχουν ιδιαίτερη αντιμετώπιση», λέει χαρακτηριστικά.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη

 

