Το σόι σου: «Ο πλανήτης Άρης» – Εκτάκτως απόψε στις 20:00 με νέο επεισόδιο

Σύνοψη από το

  • Με ένα νέο απολαυστικό επεισόδιο επιστρέφει «Το σόι σου», εκτάκτως απόψε στις 20:00.
  • Ο Άρης αιφνιδιάζει την οικογένεια του ανακοινώνοντας ότι σκοπεύει να εκπαιδευτεί για να γίνει αστροναύτης. Η τρελή ιδέα του φέρνει αναστάτωση στο σόι του.
  • Οι επαγγελματικές φιλοδοξίες του Άρη γίνονται όλο και πιο παράλογες, ενώ παράλληλα, η Μπέλα έχει πειστεί ότι θα γίνει ζευγάρι μαζί του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Το σόι σου

Με ένα νέο απολαυστικό επεισόδιο επιστρέφει «Το σόι σου», εκτάκτως απόψε στις 20:00.

Ο Άρης με μια τρελή ιδέα του φέρνει αναστάτωση στο σόι του και το αποτέλεσμα είναι, όπως πάντα, ξεκαρδιστικό.

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΗΣ

Ο Άρης αιφνιδιάζει την οικογένεια του ανακοινώνοντας, ότι σκοπεύει να εκπαιδευτεί, για να γίνει αστροναύτης. Τα αδέρφια του αρχικά στηρίζουν την απόφαση του, αλλά όσο περνάει η ώρα, οι επαγγελματικές φιλοδοξίες του Άρη γίνονται όλο και πιο παράλογες!

Πόσο θα αντέξουν ο Μενέλαος και η Αλεξάνδρα να ακούνε το ένα εξωφρενικό σχέδιο μετά το άλλο; Τι θέλει πραγματικά να πετύχει ο Άρης με όλα αυτά;

Παράλληλα, η Μπέλα έχει πειστεί ότι θα γίνει ζευγάρι με τον Άρη, μετά το φιλί που της έδωσε τα Χριστούγεννα!

Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα

 

