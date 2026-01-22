Το σόι σου: «Ο πλανήτης Άρης» – Εκτάκτως απόψε στις 20:00 με νέο επεισόδιο

Με ένα νέο απολαυστικό επεισόδιο επιστρέφει «Το σόι σου», εκτάκτως απόψε στις 20:00.

Ο Άρης με μια τρελή ιδέα του φέρνει αναστάτωση στο σόι του και το αποτέλεσμα είναι, όπως πάντα, ξεκαρδιστικό.

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΗΣ

Ο Άρης αιφνιδιάζει την οικογένεια του ανακοινώνοντας, ότι σκοπεύει να εκπαιδευτεί, για να γίνει αστροναύτης. Τα αδέρφια του αρχικά στηρίζουν την απόφαση του, αλλά όσο περνάει η ώρα, οι επαγγελματικές φιλοδοξίες του Άρη γίνονται όλο και πιο παράλογες!

Πόσο θα αντέξουν ο Μενέλαος και η Αλεξάνδρα να ακούνε το ένα εξωφρενικό σχέδιο μετά το άλλο; Τι θέλει πραγματικά να πετύχει ο Άρης με όλα αυτά;

Παράλληλα, η Μπέλα έχει πειστεί ότι θα γίνει ζευγάρι με τον Άρη, μετά το φιλί που της έδωσε τα Χριστούγεννα!

Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα