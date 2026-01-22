Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο μεταξύ οδηγού απορριμματοφόρου και επιβατών φορτηγού στην Πολίχνη – Τρεις συλλήψεις

Σύνοψη από το

  • Επεισόδιο μεταξύ οδηγού απορριμματοφόρου και δύο επιβατών φορτηγού συνέβη το πρωί της Τετάρτης (21/1), στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.
  • Ο 54χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου, δημοτικός υπάλληλος του δήμου Παύλου Μελά, κατέθεσε στην αστυνομία ότι δέχθηκε επίθεση, με συνέπεια να ακολουθήσει η σύλληψη των δύο καταγγελλόμενων προσώπων.
  • Οι δύο συλληφθέντες κατήγγειλαν τον 54χρονο για εξύβριση και σωματικές βλάβες, οδηγώντας και στη δική του σύλληψη. Ωστόσο, ο οδηγός του απορριμματοφόρου αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ για τους άλλους δύο ζητήθηκε η κράτησή τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

απορριμματοφόρο
Φωτογραφία Αρχείου

Επεισόδιο μεταξύ οδηγού απορριμματοφόρου και δύο επιβατών φορτηγού συνέβη το πρωί της Τετάρτης (21/1), στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Ο 54χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου, δημοτικός υπάλληλος του δήμου Παύλου Μελά, κατέθεσε στην αστυνομία ότι δέχθηκε επίθεση, με συνέπεια να ακολουθήσει η σύλληψη των δύο καταγγελλόμενων προσώπων.

Από την πλευρά τους, οι δύο συλληφθέντες (36 και 38 ετών) κατήγγειλαν τον 54χρονο για εξύβριση και σωματικές βλάβες, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του δημοτικού υπαλλήλου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με προφορική εντολή εισαγγελέα, ο 54χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου αφέθηκε ελεύθερος, ενώ για τους άλλους δύο ζητήθηκε η κράτησή τους και η εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η πιο συχνή ερώτηση που κάνει ουρολόγος στους ασθενείς του – Η απάντησή σας αποκαλύπτει πολλά για την υγεία σας

Η αλλαγή στα δάκτυλα που μπορεί να σχετίζεται με καρκίνο του πνεύμονα

ΑΑΔΕ: Νέοι ευρωπαϊκοί Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας – Τι αλλάζει για 1,9 εκατ. ΑΦΜ

Ισημερινός: Γιατί επιβάλλει έξτρα τελωνειακούς δασμούς 30% στην Κολομβία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:50 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Πέταξαν μπογιές στο προαύλιο του κτιρίου Διοίκησης του ΑΠΘ – ΦΩΤΟ

Μπογιές στο προαύλιο του κτιρίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ...
13:45 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στην Αρκαδία: «Εν μέσω θυελλωδών ανέμων έπεσε στο καθήκον» – Νέες μαρτυρίες για τον 53χρονο λιμενικό

Μία νέα μαρτυρία βλέπει το φως της δημοσιότητας για τον 53χρονο λιμενικό, ο οποίος έχασε την ζ...
13:35 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Τρόμος για 48χρονο που έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας – Η παγίδα με το πρόσχημα αγοραπωλησίας μηχανής

Τον τρόμο έζησε ένας 48χρονος στην περιοχή της Νικόπολης στη Θεσσαλονίκη, καθώς έπεσε θύμα αρπ...
13:20 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Το ραντεβού με «13χρονη» ήταν παγίδα – Θύμα επίθεσης έπεσε 30χρονος, πώς τραυματίστηκε από μαχαίρι

Θύμα άγριας επίθεσης από δύο νεαρά άτομα, που του έστησαν παγίδα με ψεύτικο προφίλ δήθεν ανήλι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι