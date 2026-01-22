Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου: «Ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα απίστευτο χάος – Το βουνό κατέβηκε στη Γλυφάδα»

Σύνοψη από το

  • Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου περιέγραψαν στην εκπομπή τους πώς βίωσαν την κακοκαιρία στην Άνω Γλυφάδα, μια περιοχή που επλήγη σφοδρά.
  • Οι παρουσιαστές εξομολογήθηκαν πως παρακολουθούσαν «μουδιασμένοι» τις εξελίξεις, με την Ελένη Χατζίδου να δηλώνει ότι «χθες ζήσαμε το απίστευτο… Ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα απίστευτο χάος».
  • Ο Ετεοκλής Παύλου τόνισε πως «το βουνό κατέβηκε στη Γλυφάδα και πέθανε μία γυναίκα», ενώ η Χατζίδου επισήμανε ότι «το να βγεις έξω πια είναι πολυτέλεια όταν βρέχει».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου: «Ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα απίστευτο χάος – Το βουνό κατέβηκε στη Γλυφάδα»

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου μένουν μαζί με την κόρη τους, Μελίτα στην Άνω Γλυφάδα, μια περιοχή που επλήγη από την κακοκαιρία που «σφυροκόπησε» χθες την Αττική και περιέγραψαν το πώς βίωσαν την κατάσταση μέσα από την εκπομπή τους «Breakfast@Star» το πρωί της Πέμπης.

Οι παρουσιαστές εξομολογήθηκαν πως παρακολουθούσαν «μουδιασμένοι» την εξέλιξη του καιρικού φαινομένου, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε δύο συμπολίτες μας.

«Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, να είστε κάπου ασφαλείς, γιατί εντάξει, χθες ζήσαμε το απίστευτο… Ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα απίστευτο χάος. “Μουδιασμένοι” και με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις σχετικά με την κακοκαιρία, η οποία αποδείχθηκε δυστυχώς και φονική, καθώς είχαμε και δύο νεκρούς», ανέφερε η Ελένη Χατζίδου.

Ο  Ετεοκλής Παύλου είπε με τη σειρά του ότι «Το βουνό κατέβηκε στη Γλυφάδα και πέθανε μία γυναίκα εν έτει 2026».

«Στην Άνω Γλυφάδα, εκεί όπου μένουμε. Εντάξει, συγκλονιστικό. Όλο αυτό που συνέβη θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια, γιατί βιώσαμε και εμείς τα πράγματα από πρώτο χέρι» είπε ο ίδιος.

«Απίστευτα, απίστευτα πράγματα. Κάθε φορά γίνεται όλο και χειρότερο», παραδέχτηκε στη συνέχεια η παρουσιάστρια.

«Τέλος πάντων, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Να έχετε αντιμετωπίσει αυτή την πολύ δύσκολη νύχτα και τη χθεσινή ημέρα και να είστε υγιείς. Ξημέρωσε μια διαφορετική ημέρα, ας ελπίσουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα», είπε ο σύζυγός της.

Κλείνοντας, η Ελένη Χατζίδου σχολίασε με νόημα: «Μείνετε μέσα για να είστε ασφαλείς, γιατί, όπως έχει αποδειχθεί, το να βγεις έξω πια είναι πολυτέλεια όταν βρέχει».

11:18 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

10:46 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

09:53 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

09:09 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

