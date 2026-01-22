Χρίστος Αντωνιάδης: Είχα εμμονική θαυμάστρια και πήγα στην Αστυνομία – Με έχουν φλερτάρει μπροστά στη σύζυγο και γίνεται έξαλλη

Για τις εκδηλώσεις θαυμασμού, το φλερτ αλλά και την απιστία μίλησε σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day» του ALPHA, ο Χρίστος Αντωνιάδης.

Όπως είπε ο τραγουδιστής, «ναι είχαμε και εμμονική θαυμάστρια. Και στην αστυνομία πήγαμε». Ο Χρίστος Αντωνιάδης τόνισε ότι αρχικά προσπάθησε να διαχειριστεί την κατάσταση με ψυχραιμία.

Σε ερώτηση για το αν συνεχίζει να δέχεται φλερτ, ακόμη και μετά τον γάμο του, η απάντησή του ήταν άμεση:

«Και γυναίκες και άνδρες. Κανονικά. Μέσα σε λογικά πλαίσια, μια χαρά είναι αυτό».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως δεν είναι λίγες οι φορές που αυτό έχει συμβεί ακόμη και μπροστά στη σύζυγό του, κάτι που δεν περνά απαρατήρητο.

«Ναι, καλά η σύζυγος έξαλλη. Εντάξει. Εγώ γελάω» είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο: