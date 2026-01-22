Χρίστος Αντωνιάδης: Είχα εμμονική θαυμάστρια και πήγα στην Αστυνομία – Με έχουν φλερτάρει μπροστά στη σύζυγο και γίνεται έξαλλη

Σύνοψη από το

  • Ο Χρίστος Αντωνιάδης αποκάλυψε ότι είχε «εμμονική θαυμάστρια» και χρειάστηκε να πάει στην Αστυνομία για να διαχειριστεί την κατάσταση.
  • Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πως συνεχίζει να δέχεται φλερτ, «και από γυναίκες και από άνδρες», ακόμη και μετά τον γάμο του.
  • Μάλιστα, ανέφερε ότι αυτό συμβαίνει συχνά μπροστά στη σύζυγό του, η οποία γίνεται «έξαλλη», ενώ ο ίδιος «γελάει».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Χρίστος Αντωνιάδης

Για τις εκδηλώσεις θαυμασμού, το φλερτ αλλά και την απιστία μίλησε σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day» του ALPHA, ο Χρίστος Αντωνιάδης.

Όπως είπε ο τραγουδιστής, «ναι είχαμε και εμμονική θαυμάστρια. Και στην αστυνομία πήγαμε». Ο Χρίστος Αντωνιάδης τόνισε ότι αρχικά προσπάθησε να διαχειριστεί την κατάσταση με ψυχραιμία.

Σε ερώτηση για το αν συνεχίζει να δέχεται φλερτ, ακόμη και μετά τον γάμο του, η απάντησή του ήταν άμεση:

«Και γυναίκες και άνδρες. Κανονικά. Μέσα σε λογικά πλαίσια, μια χαρά είναι αυτό».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως δεν είναι λίγες οι φορές που αυτό έχει συμβεί ακόμη και μπροστά στη σύζυγό του, κάτι που δεν περνά απαρατήρητο.

«Ναι, καλά η σύζυγος έξαλλη. Εντάξει. Εγώ γελάω» είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο:

11:33 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

11:18 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

09:53 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

09:09 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

