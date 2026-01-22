Νταβός – Ρούτε: «Συζητήσαμε με τον Τραμπ τρόπους για να παραμείνει ασφαλής η περιοχή της Αρκτικής» – Εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στην Ουκρανία

  • Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συζήτησε στο Νταβός με τον Ντόναλντ Τραμπ τρόπους για να παραμείνει ασφαλής η περιοχή της Αρκτικής. Οι συζητήσεις αποσκοπούν στο να διασφαλιστεί ότι Κινέζοι και Ρώσοι «δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία».
  • Ο Μαρκ Ρούτε σημείωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στην Ουκρανία, με τον ίδιο να απαντά «Ναι! Και ποτέ δεν αμφέβαλα για αυτό» όταν ρωτήθηκε για τη δέσμευση του Τραμπ στην ουκρανική ανεξαρτησία.
  • Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην Ουκρανία. Ας μην χειριστούμε λάθος την υπόθεση αυτή».
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τρόπους για να παραμείνει ασφαλής η περιοχή της Αρκτικής, ενώ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στην Ουκρανία.

«Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση» για την Αρκτική, σημείωσε ο Ρούτε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περαιτέρω συζητήσεις «θα διασφαλίσουν, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, ότι θα φροντίσουμε πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία».

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ είναι δεσμευμένος στην ουκρανική ανεξαρτησία και κυριαρχία, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απάντησε: «Ναι! Και ποτέ δεν αμφέβαλα για αυτό».

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην Ουκρανία. Ας μην χειριστούμε λάθος την υπόθεση αυτή», τόνισε ο Ρούτε.

