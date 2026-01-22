Κεντρική Μακεδονία: Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Σε ισχύ βρίσκεται η υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε εκτεταμένο τμήμα του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να φέρουν αλυσίδες, καθώς η κυκλοφορία χωρίς αυτές απαγορεύεται στα παρακάτω σημεία:

Ημαθία

Από το 76ο έως το 97ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας – Κοζάνης (μέσω Καστανιάς)

Εντός της πόλης της Νάουσας, καθώς και στο ορεινό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο από τη Νάουσα και άνω

Από το 1ο έως το 39ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Δασκίου

Από το 4ο έως το 26ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου

Από το 10ο έως το 17ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νάουσας – Σελίου

Από το 10ο έως το 17ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Νάουσας – 3/5 Πηγαδίων

Κιλκίς

Επαρχιακή οδός Γρίβας – Λιβαδίων

Επαρχιακή οδός Φανού – Σκρα

Επαρχιακή οδός Γουμένισσας – Κάρπης

Επαρχιακή οδός Γουμένισσας – Ομαλού

Επαρχιακή οδός Ελληνικού – Θεοδοσίων – Ισώματος – Ριζανών

Πέλλα

Στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας, από το 8ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο «Βόρας»

Από την Τοπική Κοινότητα Κερασιάς έως το χιονοδρομικό κέντρο «Βόρας»

Πιερία

Στην επαρχιακή οδό Κατερίνης – Ελατοχωρίου, από το 16ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου

Χαλκιδική

Από το 70ο έως το 85ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη)

Τέλος, η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες για όλα τα οχήματα που κινούνται σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.